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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 02:14 | Son Güncelleme:

Kolombiya 2 Rus diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi

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Kolombiya 2 Rus diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi
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Kolombiya, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın ülkede "uygunsuz faaliyetler" içerisinde olduklarını öne sürerek ülkeyi terk etmesini istedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kolombiya'daki iki Rus diplomatik yetkilisinin ülkede 'Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi' hükümlerine aykırı faaliyetler yürüttüğü teyit edilmesinin ardından bu kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Semana internet sitesinin haberine göre, Rus diplomatlar, ülkede ajanlık yaparak Kolombiya'nın enerji altyapısı, teknoloji kapasitesi ve ülkenin askeri istihbaratıyla ilgili bilgi almakla suçlandı. Haberde, Rus diplomatların caddelerde yürürken ve alışveriş yaparken fotoğrafları yer aldı.

Konuyla ilgili Kolombiya makamlarından henüz detaylı açıklama yapılmadı.

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