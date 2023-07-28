Koku kaybı Alzheimer belirtisi

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Chicago Üniversitesi’nden araştırmacıların ABD’de 1000’den fazla yetişkin üzerinde 10 yılda yaptığı çalışmanın sonuçları Neurology dergisinde yayımlandı. Buna göre, hastalığın en önemli sebebi olan “APOE e4” gen varyantını taşıyanlar, 65-69 yaşlarında kokuları tespit etmekte zorlanmaya başlıyor. Araştırmacılar, koku duyarlılığını test etmenin, kişinin ileride bilişsel problemler yaşayıp yaşamayacağının tahmin edilmesinde kullanılabileceğini saptadı. Uzmanlar, koku ve bilişsel kayıp arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için ileri çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.