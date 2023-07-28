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Koku kaybı Alzheimer belirtisi

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#Koku Kaybı #Alzheımer#Alzheimer Belirtileri
Koku kaybı Alzheimer belirtisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 07:00

GENETİK faktörlerden ötürü Alzheimer hastalığına yakalananların, bilişsel işlevlerini kaybetmeye başlamadan önce koku duyularını yitirdiği saptandı.

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Chicago Üniversitesi’nden araştırmacıların ABD’de 1000’den fazla yetişkin üzerinde 10 yılda yaptığı çalışmanın sonuçları Neurology dergisinde yayımlandı. Buna göre, hastalığın en önemli sebebi olan “APOE e4” gen varyantını taşıyanlar, 65-69 yaşlarında kokuları tespit etmekte zorlanmaya başlıyor. Araştırmacılar, koku duyarlılığını test etmenin, kişinin ileride bilişsel problemler yaşayıp yaşamayacağının tahmin edilmesinde kullanılabileceğini saptadı. Uzmanlar, koku ve bilişsel kayıp arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için ileri çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

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#Koku Kaybı#Alzheımer#Alzheimer Belirtileri

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