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Kokteyl aşı geliyor

#Kokteyl Aşı#Moderna#Mrna
Kokteyl aşı geliyor

Aynı anda koronavirüs, grip ve RSV virüsüne karşı koruma sağlayacak ‘kokteyl’ aşı geliyor. Moderna’nın mRNA teknolojisiyle üreteceği aşının 2023 sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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ABD merkezli biyonteknoloji şirketi Moderna, hem koronavirüs hem grip hem de solunum yollarında etkili olan RSV virüsüne karşı korumaya sağlayacak bir aşı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Davos Dünya Ekonomi Forumu’ndaki bir oturumda açıklamalarda bulunan şirketin CEO’su Stephane Bancel, “Amacımız insanların bir mevsimde çok sayıda doz aşı yaptırmak istemeyeceği durumlarda kullanabilmek üzere güçlü bir mevsimsel aşıya sahip olmak“ dedi. Kombine aşının mRNA teknolojisiyle geliştirileceğini belirten Bancel, aşının en iyi ihtimalle 2023 sonbaharında kullanıma sokulmasının öngörüldüğünü belirtti.

OMİKRON AŞISI MARTTA

Bancel ayrıca şirketin Omikron varyantı üzerine geliştirilen aşısında sona gelindiğini ve çok kısa süre içinde klinik deneylerin başlayacağını söyledi. Bancel, mart ayı itibarıyla düzenleyici kurumlarla paylaşabilecekleri yeterli veri toplanmış olacağını ve acil kullanım için başvuru yapacaklarını açıkladı.

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#Kokteyl Aşı#Moderna#Mrna

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