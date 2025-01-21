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Kocası bile ona ulaşamadı: Melania Trump'ın 'mesafeli' kıyafet seçimi olay oldu!

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#Melania Trump#Abd#Donald Trump
Kocası bile ona ulaşamadı: Melania Trumpın mesafeli kıyafet seçimi olay oldu
Birsen ATEŞ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 10:11

47'inci ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kocasının yemin töreninde tercih ettiği kıyafetler nedeni ile dünya gündemine oturdu...

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ABD'nin First Lady'si Melania Trump, kocasının yemin töreninde lacivert kruvaze ceket, lacivert kalem etek ve fildişi rengi bluzuyla uyumlu oldukça geniş bir şapka takmayı tercih etti.

Başkanlık yemin törenlerinde şapka takmak, ABD için o kadar da alışılmadık bir durum değil. Aralarında Mamie Eisenhower, Nancy Reagan ve Jackie Kennedy'nin de bulunduğu önceki First Lady'ler de eşlerinin yemin törenlerinde şapka takmışlardı. Sadece söz konusu şapkalar First Lady'lerin yüzünü gizlemeyecek şekilde tasarlanan küçük aksesuarlardı.

Kocası bile ona ulaşamadı: Melania Trumpın mesafeli kıyafet seçimi olay oldu

KENDİNİ GÖRÜNMEZ KILMAYI TERCİH ETTİ

Melania Trump'ın tercih ettiği şapka ise o kadar geniş bir açıya sahipti ki yüzü gölgede kalıyordu. Şapka kameralarla veya konuklarla göz teması kurmayı imkansız hale getiriyordu. Teknik olarak Melania oradaydı ancak kendisini görünmez kılmayı tercih etmişti.

Kocası bile ona ulaşamadı: Melania Trumpın mesafeli kıyafet seçimi olay oldu

TRUMP ÖPMEYE ÇALIŞTIĞINDA YANAĞINA ULAŞAMADI

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Elbette ki First Lady'nin kıyafet seçimini kimse eleştiremezdi, kocası hariç...

Başkanlık yeminini eden Trump kameralar önünde eşini öpmek istediğinde şapkanın azizliğine uğradı ve Melania'nın yanağına ulaşamadı. Bu kesinlikle sosyal mesafeyi zorunlu kılan bir moda tercihiydi.

MESAFELİ VE TAVİZSİZ

Birçok yorumcuya göre First Lady'nin aksesuar seçimi, Melania'nın kocasının siyaset sahnesine çıkmasından bu yana geliştirdiği temkinli imajla uyumlu. Ancak ABD'li New York Times gazetesinde yer alan analize göre, Melania'nın seçimi eşinin ilk yemin töreninde giydiği bebek mavisi elbiseyle oluşturduğu imajla açık bir tezatlık oluşturuyor. First Lady dün akşamki törende, ilk törenden çok daha farklı mesafeli ve tavizsiz görünüyordu.

Kocası bile ona ulaşamadı: Melania Trumpın mesafeli kıyafet seçimi olay oldu

GİZEMLİ VE ERİŞİLEMEZ

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İngiliz Guardian gazetesi ise First Lady'nin kıyafet seçimini eşinin büyük günü için 'fazla kasvetli' buldu. Gazeteye göre, Trump'ın ilk döneminde spot ışıklarından uzak durmayı tercih eden Melania, ikinci dönem için de çok coşkulu görünmüyordu.

Guardian'a göre First Lady olmanın yazılı olmayan ancak yaygın bir kuralı var, insanlar başkanın eşinden yönetimin yüzü olmasını bekliyor. First Lady'ler iletişimi, empatiyi ve hayırseverliği temsil ediyor ancak Melania'nın seçimini tüm bunlardan uzak, gizemli ve erişilemez bir hava yaratıyor.

Kocası bile ona ulaşamadı: Melania Trumpın mesafeli kıyafet seçimi olay oldu

SOSYAL MEDYA YIKILDI

First Lady'nin şapkası gazetelerin dikkatini çektiği kadar sosyal medyanın da dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar Melania'nın kıyafetini Michael Jackson'ın 'Smooth Criminal' dönemindeki kıyafetine benzetirken, diğerleri ise şapkayı Zorro'nun şapkasına benzetti.

Kocası bile ona ulaşamadı: Melania Trumpın mesafeli kıyafet seçimi olay oldu

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#Melania Trump#Abd#Donald Trump

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