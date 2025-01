Kocası bile ona ulaşamadı: Melania Trump'ın 'mesafeli' kıyafet seçimi olay oldu!

ABD'nin First Lady'si Melania Trump, kocasının yemin töreninde lacivert kruvaze ceket, lacivert kalem etek ve fildişi rengi bluzuyla uyumlu oldukça geniş bir şapka takmayı tercih etti.

Başkanlık yemin törenlerinde şapka takmak, ABD için o kadar da alışılmadık bir durum değil. Aralarında Mamie Eisenhower, Nancy Reagan ve Jackie Kennedy'nin de bulunduğu önceki First Lady'ler de eşlerinin yemin törenlerinde şapka takmışlardı. Sadece söz konusu şapkalar First Lady'lerin yüzünü gizlemeyecek şekilde tasarlanan küçük aksesuarlardı.



Melania Trump'ın tercih ettiği şapka ise o kadar geniş bir açıya sahipti ki yüzü gölgede kalıyordu. Şapka kameralarla veya konuklarla göz teması kurmayı imkansız hale getiriyordu. Teknik olarak Melania oradaydı ancak kendisini görünmez kılmayı tercih etmişti.



Elbette ki First Lady'nin kıyafet seçimini kimse eleştiremezdi, kocası hariç...

Başkanlık yeminini eden Trump kameralar önünde eşini öpmek istediğinde şapkanın azizliğine uğradı ve Melania'nın yanağına ulaşamadı. Bu kesinlikle sosyal mesafeyi zorunlu kılan bir moda tercihiydi.





Trump gives Melania an air-kiss as not to mess up her gorgeous look.



That’s respect.pic.twitter.com/G5dRcdgyX7