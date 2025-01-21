Kocası bile ona ulaşamadı: Melania Trump'ın 'mesafeli' kıyafet seçimi olay oldu!

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ABD'nin First Lady'si Melania Trump, kocasının yemin töreninde lacivert kruvaze ceket, lacivert kalem etek ve fildişi rengi bluzuyla uyumlu oldukça geniş bir şapka takmayı tercih etti.

Başkanlık yemin törenlerinde şapka takmak, ABD için o kadar da alışılmadık bir durum değil. Aralarında Mamie Eisenhower, Nancy Reagan ve Jackie Kennedy'nin de bulunduğu önceki First Lady'ler de eşlerinin yemin törenlerinde şapka takmışlardı. Sadece söz konusu şapkalar First Lady'lerin yüzünü gizlemeyecek şekilde tasarlanan küçük aksesuarlardı.



Melania Trump'ın tercih ettiği şapka ise o kadar geniş bir açıya sahipti ki yüzü gölgede kalıyordu. Şapka kameralarla veya konuklarla göz teması kurmayı imkansız hale getiriyordu. Teknik olarak Melania oradaydı ancak kendisini görünmez kılmayı tercih etmişti.



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Elbette ki First Lady'nin kıyafet seçimini kimse eleştiremezdi, kocası hariç...

Başkanlık yeminini eden Trump kameralar önünde eşini öpmek istediğinde şapkanın azizliğine uğradı ve Melania'nın yanağına ulaşamadı. Bu kesinlikle sosyal mesafeyi zorunlu kılan bir moda tercihiydi.





Trump gives Melania an air-kiss as not to mess up her gorgeous look.



That’s respect.pic.twitter.com/G5dRcdgyX7 — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 20, 2025

MESAFELİ VE TAVİZSİZ

Birçok yorumcuya göre First Lady'nin aksesuar seçimi, Melania'nın kocasının siyaset sahnesine çıkmasından bu yana geliştirdiği temkinli imajla uyumlu. Ancak ABD'li New York Times gazetesinde yer alan analize göre, Melania'nın seçimi eşinin ilk yemin töreninde giydiği bebek mavisi elbiseyle oluşturduğu imajla açık bir tezatlık oluşturuyor. First Lady dün akşamki törende, ilk törenden çok daha farklı mesafeli ve tavizsiz görünüyordu.



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İngiliz Guardian gazetesi ise First Lady'nin kıyafet seçimini eşinin büyük günü için 'fazla kasvetli' buldu. Gazeteye göre, Trump'ın ilk döneminde spot ışıklarından uzak durmayı tercih eden Melania, ikinci dönem için de çok coşkulu görünmüyordu.

Guardian'a göre First Lady olmanın yazılı olmayan ancak yaygın bir kuralı var, insanlar başkanın eşinden yönetimin yüzü olmasını bekliyor. First Lady'ler iletişimi, empatiyi ve hayırseverliği temsil ediyor ancak Melania'nın seçimini tüm bunlardan uzak, gizemli ve erişilemez bir hava yaratıyor.



First Lady'nin şapkası gazetelerin dikkatini çektiği kadar sosyal medyanın da dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar Melania'nın kıyafetini Michael Jackson'ın 'Smooth Criminal' dönemindeki kıyafetine benzetirken, diğerleri ise şapkayı Zorro'nun şapkasına benzetti.

