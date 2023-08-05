Klozetini yanında taşıyor

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DAHA önce de ilginç istekleriyle gündeme gelen ABD’li şarkıcı Beyonce’nin başkasının kullandığı tuvalete oturmak istemediği için tüm konserlerinde kendi klozet kapağını yanında götürdüğü ortaya çıktı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Beyonce’nin klozet kapakları üstünde isminin yazdığı kutularla tüm konserlerinde ekipmanlarla birlikte taşınıyor. Gazeteye konuşan bir kaynak, ünlü şarkıcının isteklerine alışkın olan ekip üyeleri için bunun çok da sürpriz olmadığını söylerken, üstüne şarkıcının ismi yazan tuvalet kutularını görenlerinse istemsizce güldüklerini söyledi.

TUVALET KÂĞITLARINI BEĞENMEMİŞTİ

41 yaşındaki şarkıcının sahne arkasında kendisini gizlemek için siyah tüllerle örtülmüş bir golf arabası kullandığı ve kendisi ile yakın çevresi için ayrılan yemek alanının 50 metre yakınına sınırlı sayıdaki personel haricinde kimsenin yaklaşmasına izin verilmediği belirtildi. Beyonce, daha önce tatile gittiği bir otelde tuvalet kâğıtlarını “çok sert bulduğu” için şikâyet etmesi ve turne ekibindeki herkesin yüzde yüz pamuklu kıyafetler giymesini istemesiyle gündeme gelmişti.