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Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

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#Mısır#İskenderiye#Kleopatra
Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:00

Mısır’daki Antik Taposiris Magna Tapınağı’nda yapılan kazılarda yerin 13 metre altında bir tünel keşfedildi. Arkeologlar 1.5 km uzunluğundaki tünelin, Mısır’ın son Kraliçesi Kleopatra’nın mezarına çıkacağını düşünüyor.

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Mısır’ın İskenderiye kenti yakınlarında yapılan kazılarda Antik Mısır uygarlığının efsanevi kraliçesi Kleopatra’nın mezarını bulma yolunda önemli bir adım atıldı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İskenderiye’de yerin 13 metre altında bir taş tünel bulunduğu belirtildi. Antik Taposiris Magna Tapınağı’nda keşfedilen ve yaklaşık 1.5 km uzunluğunda olan tünelin, Kleopatra’nın mezarına giden yol olabileceği düşünülüyor.

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı
YERİN 13 METRE ALTINDA YERİN 13 METRE ALTINDA 

Antik Taposiris Magna Tapınağı’nda keşfedilen tünel yerin 13 metre altında ve 1.5 km uzunluğunda.

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‘DOĞRUYSA 21. YÜZYILIN EN BÜYÜK KEŞFİ OLUR’

Yaklaşık 15 yıldır tapınakta çalışmalar yapan San Domingo Üniversitesi’nden arkeolog Kathleen Martinez, kraliçenin orada gömülü olma ihtimali olduğunu ve bu ihtimalin doğru çıkması halinde 21’inci yüzyılın en önemli arkeolojik keşfinin gerçekleşeceğini söylüyor. Kazı çalışmalarında tünelin Akdeniz suları altında kalan bölümünde çok sayıda çanak, çömlek ve para da bulundu. Tapınağın temellerinin de 320 ila 1303 yılları arasında Mısır kıyılarını vuran deprem nedeniyle sular altında kaldığı düşünülüyor.

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MISIR UYGARLIĞININ EFSANE HÜKÜMDARI

M.Ö. 51’den öldüğü M.Ö. 30 tarihine kadar hüküm süren Kleopatra, Roma hükümdarı Sezar’ın damadı Marcus Antonius ile aşk yaşamış, ancak Marcus Antonius’un evliliği nedeniyle bu ilişkinin sonu Sezar’ın evlatlık oğlu Octavian ve Marcus Antonius arasında bir savaşa dönüşmüştü. Marcus Antonius, savaşı kaybetmesinin ardından Mısır’a kaçsa da peşlerine düşen Romalılar âşıkları yakalamayı başarmıştı. Yakalanan çiftin intihar ettiği düşünülürken, arkeolog Martinez, Kleopatra’nın ölümlerinden sonra nereye gömüleceklerine ilişkin uzun süre önce hazırlıklar yaptığı görüşünde. Martinez, Kleopatra’nın İsis ve Osiris efsanesini yeniden canlandırarak Marcus Antonius ile sonsuz hayata sahip olmayı düşlediğini aktardı.

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Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

Mısır’ın efsanevi hükümdarı Kleopatra’nın hayatı pek çok kez beyazperdeye aktarıldı. Bu yapımlardan biri de sinema tarihinin kült filmleri arasında yerini alan 1963 yapımı “Kleopatra”. Filminde, Mısır Kraliçesi’ni Elizabeth Taylor canlandırmış ve bu rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

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