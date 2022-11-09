Bak Ulf, FETÖ işte budur

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, konuk Başbakan Ulf Kristersson ve beraberindeki heyeti TBMM Başkanlık Divanı salonunda kabul etti. Şentop, görüşmenin ardından heyete 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünce bombalanan ve enkaz halinde korunan alanı gezdirdi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Şentop ve İsveç Başbakanı Kristersson saygı duruşunda bulundu. 15 Temmuz 2016 gecesini anlatan Meclis Başkanı, TBMM Ana Bina’ya bomba atıldığı sırada birkaç metre uzaklıktaki Genel Kurul salonunda milletvekillerinin darbe girişimine karşı toplantı halinde olduğunu vurguladı. Teröre on binlerce kurban veren bir halkın temsilcisi olduğumuzu vurgulayan Şentop, “Her milletvekilimizin ya ailesinde ya yakın çevresinde ya da seçmenleri arasında teröre kurban vermiş birileri vardır. Türkiye’nin endişelerinin ve taleplerinin tamamen haklı olduğunun altını çizmek isterim” dedi.

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YIL BİTMEDEN SOMUT ADIM



Ulf Kristersson da, üç haftalık görev süresinde ikinci ziyaretini Türkiye’ye yaptığını vurgulayıp, “Çünkü biz her zaman ilk ziyaretimizi Finlandiya’ya gerçekleştiririz” dedi. Ülkesinin terör örgütleri ile diyaloğa girmeyeceğini belirten Kristersson, şunları söyledi:



“Savunma sanayi alanındaki kısıtlamalar kalkacak ve silah ihracatının başlaması gibi somut adımlar göreceksiniz. Terörizmle daha güçlü savaşmamızı sağlayacak anayasa değişikliğini yıl bitmeden önünüze sermeyi planlıyoruz. Bu mevzuat değişikliğiyle emniyet güçlerimizin de eli kuvvetlenecek ve ilgili insanlara yönelik daha rahat soruşturma yapabilecekler; ülkeyi terk etmelerini daha kolay sağlayabilecekler.

ÇOK ANLAYAMAMIŞIZ



Öyle inanıyoruz ki -İsveç’te de genel olarak böyle kanaat oluştu- bizler daha önce bu durumu biraz hafife almışız. İsveç’te yaşayıp da bilhassa PKK terör örgütüyle bağlantısı olan insanların, tamam İsveç’e zarar verme gibi bir amaçları olmayabilir, ama Türkiye’ye zarar verme amaçları olduğunu çok da anlayamamışız. Çok daha iyi anlıyoruz şu anda. Tüm bu yasal düzenlemeler sayesinde suçla daha iyi mücadele edeceğiz ve bu tür insanların bu tür niyetlerle ülkemize girmesini de engelleyebileceğiz.”