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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

KKTC’ye sormadan BM görevine uzatma

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KKTC’ye sormadan BM görevine uzatma

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini 6 ayda bir uzatan rutin kararında KKTC’nin onayını almaması, Ankara ve Lefkoşa’nın tepkisine yol açtı.

Konsey, Barış Gücü’nün görev süresini uzatan son kararında federasyon temelli müzakerelerin devamı ve Maraş açılımının geri alınması çağrılarında da bulundu. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü, herhangi bir çatışma olmaması nedeniyle ‘BM’nin tatil gücü’ şeklinde adlandırılıyor.

DIŞİŞLERİ ELEŞTİRDİ

Türkiye ve KKTC dışişleri bakanlıkları, kararda KKTC’nin rızasının alınmamasını eleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kararın bir dizi çelişki barındırdığını belirtti.

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