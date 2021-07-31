KKTC’ye sormadan BM görevine uzatma

Konsey, Barış Gücü’nün görev süresini uzatan son kararında federasyon temelli müzakerelerin devamı ve Maraş açılımının geri alınması çağrılarında da bulundu. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü, herhangi bir çatışma olmaması nedeniyle ‘BM’nin tatil gücü’ şeklinde adlandırılıyor.

DIŞİŞLERİ ELEŞTİRDİ

Türkiye ve KKTC dışişleri bakanlıkları, kararda KKTC’nin rızasının alınmamasını eleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kararın bir dizi çelişki barındırdığını belirtti.

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