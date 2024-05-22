×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

KKTC’de yabancı mülk alımına sıkı kontrol

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#KKTC#Yasa
KKTC’de yabancı mülk alımına sıkı kontrol
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 07:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi, son yıllarda Yahudi sermayesi üzerinden tartışılan, yabancıların mülk alımlarıyla ilgili yeni bir tasarıyı yasalaştırdı.

Haberin Devamı

Yeni yasa, sözleşmeler ve şirketler üzerinden yabancı alımlarına sınırlama getirirken, ‘KKTC’yi resmen tanıyan ülkeler’ adı altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ise esneklik getiriyor. KKTC yasalarına göre, Bakanlar Kurulu onayıyla bir yabancı; bir dönüm arazi, bir müstakil ev ya da bir daire satın alabiliyor. Yeni yasaya göre, yabancılara yapılan satış sözleşmeleri 2 yıl içinde ilgili dairelere bildirilmezse geçersiz kabul edilecek. ‘KKTC’yi resmen tanıyan ülke vatandaşları’ ifadesiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının daire alım hakkı birden 3’e çıkartıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#KKTC#Yasa

BAKMADAN GEÇME!