KKTC’de yabancı mülk alımına sıkı kontrol

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Yeni yasa, sözleşmeler ve şirketler üzerinden yabancı alımlarına sınırlama getirirken, ‘KKTC’yi resmen tanıyan ülkeler’ adı altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ise esneklik getiriyor. KKTC yasalarına göre, Bakanlar Kurulu onayıyla bir yabancı; bir dönüm arazi, bir müstakil ev ya da bir daire satın alabiliyor. Yeni yasaya göre, yabancılara yapılan satış sözleşmeleri 2 yıl içinde ilgili dairelere bildirilmezse geçersiz kabul edilecek. ‘KKTC’yi resmen tanıyan ülke vatandaşları’ ifadesiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının daire alım hakkı birden 3’e çıkartıldı.