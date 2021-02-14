KKTC'de teröre lanet yağdı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada “bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim” dedi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 10 Şubat tarihinde Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK unsurlarına karşı düzenlenen Pençe Kartal--2 Harekatı başarıyla tamamlanırken, söz konusu bölge kontrol altına alınmıştır. Bölgede yapılan aramalarda ise bir mağarada, hain terör örgütü tarafından daha önce kaçırılan 13 sivil kardeşimizin cesetlerine ulaşılmıştır. Bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim.”



SANER: TERÖR ÖRGÜT KALLEŞLİĞİNİ GÖSTERMİŞTİR



KKTC Başbakanı Ersan Saner de, “Terör örgütü yine kalleşliğini göstermiş ve 13 sivil kardeşimizi topluca şehit etmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Anavatan Türkiye’ye başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.



KKTC Başbakanı Saner ise “Anavatan Türkiye’nin Kuzey Irak’ta teröristlere karşı gerçekleştirdiği Kartal-Pençe- 2 Harekatı’nın başarı ile sonuçlanması bizleri memnun etmiştir. Ne var ki terör örgütü yine kalleşliğini göstermiş ve 13 sivil kardeşimizi topluca şehit etmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Anavatan Türkiye’ye başsağlığı dileriz. Terörizm tüm insanlığın baş belasıdır ve tüm ülkeler terörizmi bir an önce ortadan kaldırmak için koşulsuz işbirliği yapmalıdır” dedi.