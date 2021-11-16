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KKTC'de son 24 saatte 220 koronavirüs vakası görüldü

#KKTC#Koronavirüs#Vaka
KKTCde son 24 saatte 220 koronavirüs vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 220 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 24 bin 951'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte 27 bin 376 test yapılırken, 191'i yerel 220 pozitif vakaya rastlandı ve 109 kişi taburcu edildi. 1859 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 12 hasta bulunuyor.

KKTC'de toplamda 24 bin 951 vaka görülürken, virüs nedeniyle 93 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede genelinde bugün toplamda 1871 aşı yapıldı.

RUM KESİMİNDE 386 VAKA

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 386 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 128 bin 424'e ve virüs kaynaklı ölü sayısının 588'e yükseldiğini açıkladı.

Hastanelerde tedavi gören 88 hastadan 38’inin durumunun ciddi olduğu kaydedilen açıklamada, hastaların yüzde 62,5'inin aşısız kişiler olduğu belirtildi.

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#KKTC#Koronavirüs#Vaka

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