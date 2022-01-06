KKTC'de koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklaması: Alarm verecek bir durum yokBakan Özer'den 'yüz yüze' eğitim açıklaması: Alarm verecek bir durum yok#Mahmut Özer
Erdoğan tek tek anlattı Savunma sanayiinde büyük dönüşümErdoğan tek tek anlattı! Savunma sanayiinde büyük dönüşüm#Recep Tayyip Erdoğan
Omicron tehlikesi büyüyor Vaka artışı sürerken, tedbirlerin önemi artıyorOmicron tehlikesi büyüyor! Vaka artışı sürerken, tedbirlerin önemi artıyor!#Koronavirüs
Bakan Kurumdan CHPye Ortaçağ zihniyeti tepkisi: Tahammül edemiyorlarBakan Kurum'dan CHP'ye 'Ortaçağ zihniyeti' tepkisi: Tahammül edemiyorlar#Murat Kurum
Dünyanın gözü Kazakistanda... Erdoğandan kritik temaslarDünyanın gözü Kazakistan'da... Erdoğan'dan kritik temaslar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kazakistandan inanılmaz kareler Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...Kazakistan'dan inanılmaz kareler! Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...#Kazakistan
Biden canlı yayında duyurdu: ABDnin boğazına hançeri dayadılar Tek suçlu o...Biden canlı yayında duyurdu: ABD'nin boğazına hançeri dayadılar! Tek suçlu o...#ABD
Fransız askısı hayatını alt-üst etti Doktordan şok cevap'Fransız askısı' hayatını alt-üst etti! Doktordan şok cevap#Estetik
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Neden bazıları Covide hiç yakalanmıyor Yüzde 15in sırrı...Neden bazıları Covid'e hiç yakalanmıyor? Yüzde 15'in sırrı...#COVID-19
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
HABERLERDünya Haberleri

KKTC'de koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

#KKTC#Koronavirüs#Vaka
KKTCde koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte bin 1 yeni vaka tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

KKTC'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı son 3 gündür rekor tazeliyor. Ülkede, son 24 saatte yapılan 20 bin 882 test ile bin 1 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 39 bin 371’e ulaştı. KKTC’de Salgınından başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Vakaların 434’ü Lefkoşa'da, 239’u Girne'de, 242’si Gazimağusa'da, 50’si Güzelyurt'ta, 12’si İskele'de ve 24'ü Lefke'de kaydedildi. KKTC’de salgının başından bu yana 143 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

SAĞLIK SİSTEMİNDE AKSAMALAR BAŞLADI

KKTC genelinde ki devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları arasında da Covid-19’un yayılması nedeniyle sağlık sisteminde aksaklıklar yaşanmaya başlarken, Girne Akçiçek Hastanesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniklerinde hasta kabulü yapılamıyor.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın hızlı şekilde artan koronavirüs vakaları nedeni ile bazı tedbirleri yürürlüğe koyması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC#Koronavirüs#Vaka

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs