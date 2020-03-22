KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 38'e yükseldi

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre yapılan testler sonucu 3 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. Böylece KKTC'de Kovid-19 tespit edilen toplam vaka sayısı 38'e yükseldi.



Güney Kıbrıs'ta da vaka sayısı 95 olarak bildirildi. Ada'daki toplam vaka sayısı ise 133'e çıkmış oldu.