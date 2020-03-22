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Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 22:08,Son Güncelleme:/

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 38'e yükseldi

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KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 38'e yükseldi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 38'e çıktı. Güney Kıbrıs'taki vaka sayısı da 95'e yükseldi. 

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre yapılan testler sonucu 3 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. Böylece KKTC'de Kovid-19 tespit edilen toplam vaka sayısı 38'e yükseldi. 

Güney Kıbrıs'ta da vaka sayısı 95 olarak bildirildi. Ada'daki toplam vaka sayısı ise 133'e çıkmış oldu.

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