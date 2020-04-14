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Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

KKTC’de Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

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KKTC’de Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgını günden güne yayılıyor. KKTC'de Corona Virüs salgınına ilişkin ölü sayısı 4'e yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bir kişinin Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Pilli, hayatını kaybeden kişinin Alsancak'ta yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya olduğunu belirtti. Kaya'nın aslen Giresunlu olduğu öğrenildi. KKTC'de daha önce de 2 Alman, bir KKTC vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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