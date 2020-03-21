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Dünya
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2020 - 12:03,Son Güncelleme:/

KKTC’de Başbakan Ersin Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı

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KKTC’de Başbakan Ersin Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve bakanlar, corona virüs (Covid-19) nedeniyle sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı. O anlar görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle hastanelerde çalışan sağlık çalışanları için Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Başbakanlık bürokratları ve çalışanları Türkiye saati ile 21.00’de Başbakanlık binası pencerelerine çıktı. Başbakan Tatar ve bakanlar, sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı. Bir dakikalık alkış sonrasında Başbakan Tatar, "Tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizler onların bugünlerdeki özverili çalışmaları ile önemli bir süreci geçiriyoruz" dedi.

KKTC’de Başbakan Ersin Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı

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