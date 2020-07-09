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DHA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

KKTC’de 30 Suriye uyruklu mülteci yakalandı

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KKTC’de 30 Suriye uyruklu mülteci yakalandı
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KKTC’de 30 Suriye uyruklu mülteci yakalandığı açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sabah 06.30 sıralarında Güzelyurt Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan 20'si erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu mülteci tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda polis ile iş birliği içinde gerçekleştirilen operasyonda, iki Suriyeli kaçmak isterken polis tarafından vuruldu.

İki Suriyeli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mültecilerle birlikte, tekneyi kullanan 2 kaptan da tutuklandı.

 

 

 

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