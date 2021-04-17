KKTC ve Türkiye tek ses

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında 4 yıl önce İsviçre’de yapılan ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in masayı terk etmesi nedeniyle olumsuz sonuçlanan son Kıbrıs konferansının federasyon çabalarının da sonu olduğunu belirtti. Rumların Kıbrıs Türkleriyle herhangi bir egemenlik ve güç paylaşımı istemediğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu toplantıyı BM’ye Türkiye önerdi. Zirvede neyi görüşeceğimizi belirleyeceğiz. Kıbrıs’ta ancak iki ayrı devletli iki ayrı egemenliğe dayalı bir çözüm yaşayabilir” dedi.

‘ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ’

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da Rumlarla yarım asırdan fazladır federasyon görüşmeleri yapıldığına dikkat çekerek, “Bu defa ilk kez yeni fikirler dile getireceğiz. Ada’daki mevcut gerçekler ışığında iki devletin, iki ayrı egemenlikte işbirliği yapabileceği bir çözüm olabilir. Federasyon tuzağına artık düşmeyeceğiz. Türkiye’nin garantörlüğü ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye ile tamamen aynı fikirdeyiz” dedi.

‘KAVGA MI DİYALOG MU’

Çavuşoğlu, ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la yaşananlara değindi ve “Atina kavga mı istiyor, diyalog mu karar verecek, biz yapıcı tutumumuza devam edeceğiz” dedi. Çavuşoğlu, Ankara’daki basın toplantısı öncesinde Yunan heyetinin kendisine “Basın toplantısında biz tartışma yaratacak sözlerden kaçınacağız, sizden de rica ediyoruz” dediğini ancak Dendias’ın bir noktada Türkiye’yi suçlaması üzerine gerekli cevabı verdiğini söyledi.

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