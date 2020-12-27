KKTC, Rumların katlettiği evlatlarını toprağa verdi

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların vahşice katlederek toplu mezara gömdüğü Kıbrıslı Türkler’den DNA testiyle kimlikleri tespit edilen 14 çocuk, 46 yıl aradan sonra gerçek mezarlarına kavuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, küçük şehitleri unutmayacaklarını belirterek, “Katledilen Türklerin acısı halen hafızalarda, bu yaşananlardan sonra Türk ve Rum halklarının iç içe yaşaması artık mümkün değil” dedi.

EN KÜÇÜĞÜ 4 AYLIK

En küçüğü 4 aylık en büyüğü 16 yaşında 14 çocuk, Rumların 14 Ağustos 1974’te Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde kadın erkek, yaşlı bebek ayrımı yapmadan katlettiği 126 Türk arasında yer alıyor. Barış Harekâtı sırasında toplu mezardan bedenleri parçalanmış bir halde çıkartılan ve o dönemin şartlarında karışık gömülen şehitlere, temsili mezarları açılarak kimlik tespiti yapılıyor. DNA testiyle kimlikleri belirlenen ve vücut bütünlükleri sağlanan 14 çocuk, Şehitler Haftası dolayısıyla Muratağa-Sandallar şehitliğinde dün düzenlenen askeri törenle yeniden defnedildi.

TATAR: ‘RUMLARLA İÇ İÇE YAŞAYAMAYIZ’

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kemikleri küçük tabutlara yerleştirilen çocuk kurbanlara düzenlenen törende, Rumlarla artık iç içe yaşamanın mümkün olmadığını vurguladı. Tatar, “Kıbrıslı Türkler 1974 ve öncesinde Rum saldırılarında büyük kayıplar verdi. Evlerinden alınan, otobüsleri yolda durdurulup katledilen Türklerin acısı hafızalarımızdan silinmeyecek. 14 yavrumuzu yeniden defnettik. Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamlardan sonra Kıbrıs’ta Türk ve Rum halklarının iç içe yaşaması artık mümkün değil. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğünün devam ettiği, egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözüm istiyoruz” diye konuştu.

EŞİ VE 5 ÇOCUĞUNU KATLİAMDA KAYBETTİ

Törende en acılı baba, eşi ve 5 çocuğu katliam çukurundan çıkan Bayram Karabudak oldu. Bayram Karabudak, katliam sırasında Rumların Limasol kentindeki esir kampındaydı. Karabudak, kimlik tespiti yapılan 5 çocuğu yeniden toprağa verilirken gözyaşları içinde kaldı. Karabudak’ı Cumhurbaşkanı Tatar başta olmak üzere devlet erkânı teskin etti.