KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, korona virüsü atlattı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya almıştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün yaptığı açıklamada korona virüsü atlattığını belirterek, “Geçen hafta Covid-19 test sonucumun pozitif çıkmasıyla kendimi karantinaya almıştım. Hafif belirtilerle geçen bu sürecin sonunda 2 gündür yaptırdığım test sonuçları negatif çıkmıştır. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim'' dedi.



