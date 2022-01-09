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KKTC Başbakanı Sucuoğlu’ndan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

#KKTC #Dünya#Türkiye
KKTC Başbakanı Sucuoğlu’ndan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Akçakale’de meydana gelen terör saldırında 3 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında Türk askerine yönelik düzenlenen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Sucuoğlu mesajında, “8 Ocak 2022 tarihinde, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç’un şehit düşmesiyle, anavatan Türkiye’mizin yaşadığı acıyı, bizler de en kalbi duygularla paylaşıyoruz. Olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve anavatan Türkiye’mize başsağlığı ve sabır dileriz” dedi.

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#KKTC #Dünya#Türkiye

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