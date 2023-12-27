×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Kızıldeniz'de sular ısındı! ABD savaş uçakları havalandı: 10 saatlik operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Kızıldeniz#Abd#Yemen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 11:36

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Kızıldeniz'de 12 kamikaze İHA, 3 gemisavar balistik füze ile 2 seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu ve operasyonun görüntülerini paylaştı.

Haberin Devamı

ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı güvenliği sağlamak amacıyla koalisyon kurduğu Kızıldeniz'de tansiyon yükselmeye devam ediyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada 10 saat içinde Kızıldeniz’in güneyinde 12 saldırı İHA’sı, 3 gemisavar balistik füze ve 2 kara seyir füzesini vurduklarını duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “USS Laboon ve Eisenhower Saldırı Grubu’na bağlı F/A-18 Super Hornet'lerin de aralarında bulunduğu ABD unsurları, 26 Aralık günü 06.30'da başlayan 10 saatlik bir süre zarfında Husiler tarafından güney Kızıldeniz'de fırlatılan 12 adet tek yönlü saldırı İHA’sı, 3 adet gemisavar balistik füze ve 2 adet kara saldırı seyir füzesini düşürmüştür. Bölgede bulunan gemilerde herhangi bir hasar, mürettebatta yaralanma bildirilmemiştir” denildi.

Kızıldenizde sular ısındı ABD savaş uçakları havalandı: 10 saatlik operasyon
YEMEN ASKERİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Haberin Devamı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, Yemen Deniz Kuvvetleri’nin dün ‘MSC UNITED’ adlı ticari gemiyi hedef aldığını belirterek, “Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı deniz kuvvetleri ‘MSC UNITED’ adlı ticari gemiyi uygun deniz füzeleriyle hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi. Geminin hedef alınması, mürettebatın üçüncü kez deniz kuvvetlerinin çağrılarını ve tekrarlanan uyarı mesajlarını reddetmesinin ardından gerçekleşti. Yemen Silahlı Kuvvetleri, dini, ahlaki ve insani görevlerine uygun olarak Filistin halkıyla destek ve dayanışmalarını sürdürdüklerini teyit eder” dedi.

Kızıldenizde sular ısındı ABD savaş uçakları havalandı: 10 saatlik operasyon

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de Yemen’in Hudeyde kentinin batısında gemilerin yakınlarında füzeler, insansız hava araçları görüldüğü ve patlamalar meydana geldiği belirtilmişti.

Haberin Devamı

HUSİLER ÜSTLENDİ

Yemen’deki Husiler de dün Kızıldeniz'de bir ticari gemiye ve Kızıldeniz'in kuzeyinde yer alan İsrail'in Eilat kentine kamikaze İHA’lar ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea yaptığı açıklamada, "Deniz kuvvetlerimiz, MSC UNITED adlı ticari bir gemiye füzelerle askeri bir operasyon gerçekleştirdi. Saldırı, gemi mürettebatının deniz kuvvetlerimizin çağrılarına üç kez cevap vermemesi ve tekrarlanan uyarı mesajlarımızı dikkate almaması üzerine düzenlendi" dedi.

İsrail ordusu tarafından Husilerin Eilat kentine yönelik saldırısına ilişkin yapılan açıklamada ise, Kızıldeniz’de İsrail topraklarına yaklaşan hava hedefinin başarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu.

Gözden KaçmasınOrta Doğuda gerilim giderek yükseliyor: ABDnin İsrail politikası başarısız olduOrta Doğu'da gerilim giderek yükseliyor: 'ABD'nin İsrail politikası başarısız oldu'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızıldeniz#Abd#Yemen

BAKMADAN GEÇME!