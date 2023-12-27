Kızıldeniz'de sular ısındı! ABD savaş uçakları havalandı: 10 saatlik operasyon

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ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı güvenliği sağlamak amacıyla koalisyon kurduğu Kızıldeniz'de tansiyon yükselmeye devam ediyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada 10 saat içinde Kızıldeniz’in güneyinde 12 saldırı İHA’sı, 3 gemisavar balistik füze ve 2 kara seyir füzesini vurduklarını duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “USS Laboon ve Eisenhower Saldırı Grubu’na bağlı F/A-18 Super Hornet'lerin de aralarında bulunduğu ABD unsurları, 26 Aralık günü 06.30'da başlayan 10 saatlik bir süre zarfında Husiler tarafından güney Kızıldeniz'de fırlatılan 12 adet tek yönlü saldırı İHA’sı, 3 adet gemisavar balistik füze ve 2 adet kara saldırı seyir füzesini düşürmüştür. Bölgede bulunan gemilerde herhangi bir hasar, mürettebatta yaralanma bildirilmemiştir” denildi.



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Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, Yemen Deniz Kuvvetleri’nin dün ‘MSC UNITED’ adlı ticari gemiyi hedef aldığını belirterek, “Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı deniz kuvvetleri ‘MSC UNITED’ adlı ticari gemiyi uygun deniz füzeleriyle hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi. Geminin hedef alınması, mürettebatın üçüncü kez deniz kuvvetlerinin çağrılarını ve tekrarlanan uyarı mesajlarını reddetmesinin ardından gerçekleşti. Yemen Silahlı Kuvvetleri, dini, ahlaki ve insani görevlerine uygun olarak Filistin halkıyla destek ve dayanışmalarını sürdürdüklerini teyit eder” dedi.



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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de Yemen’in Hudeyde kentinin batısında gemilerin yakınlarında füzeler, insansız hava araçları görüldüğü ve patlamalar meydana geldiği belirtilmişti.

HUSİLER ÜSTLENDİ



Yemen’deki Husiler de dün Kızıldeniz'de bir ticari gemiye ve Kızıldeniz'in kuzeyinde yer alan İsrail'in Eilat kentine kamikaze İHA’lar ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea yaptığı açıklamada, "Deniz kuvvetlerimiz, MSC UNITED adlı ticari bir gemiye füzelerle askeri bir operasyon gerçekleştirdi. Saldırı, gemi mürettebatının deniz kuvvetlerimizin çağrılarına üç kez cevap vermemesi ve tekrarlanan uyarı mesajlarımızı dikkate almaması üzerine düzenlendi" dedi.



İsrail ordusu tarafından Husilerin Eilat kentine yönelik saldırısına ilişkin yapılan açıklamada ise, Kızıldeniz’de İsrail topraklarına yaklaşan hava hedefinin başarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Geçtiğimiz hafta Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu.