Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...Orta Doğu'da gerilim giderek yükseliyor: 'ABD'nin İsrail politikası başarısız oldu'

ABD'nin İsrail'deki askeri stoku soru işaretlerine neden oluyor

Kesin konumları gizlense de İsrail'de ABD hükümetine ait milyarlarca dolar değerinde silahın bulunduğu ve çok sıkı korunan askeri depolar olduğu biliniyor. Uzun süredir sır gibi saklanan bu depolar Gazze'deki insani dram derinleşince tartışma konusu oldu.



İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre ilk olarak 1980'lerde kurulan bu depolar ABD kuvvetlerine Orta Doğu çatışmalarında hızlı bir şekilde tedarik sağlamak amacıyla kuruldu. Ancak zamanla İsrail'in belirli durumlarda geniş tedarik kaynaklarından yararlanmasına izin verildi.



İsrail şu anda bu stoktan önemli miktarlarda mühimmat alıyor gibi görünüyor, ancak cephanelikten yapılan transferler konusunda çok az şeffaflık var.Eski bir üst düzey Pentagon yetkilisi Guardian'a yaptığı açıklamada bu silahların resmi olarak ABD kullanımı için olduğunu vurguladı.



İsrail'in Gazze'yi gelişigüzel bombalaması dünya çapında endişelere yol açarken ABD de İsrail'e sağladığı stoklarla ilgili soru işaretleriyle karşı karşıya kaldı. ABD'nin İsrail'deki askeri stokunun içeriği açıklanmasa da Guardian gazetesi bu depolarda çok sayıda 'aptal bomba' olduğunu öne sürdü.



İsrail'in sivil nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelerde yaklaşık 900 kiloluk yıkıcı bombalar kullandığının ortaya çıkmasının üzerine ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Lloyd Doggett "Netanyahu'ya silah gönderip, sivillerin korunmasını isteyen BM kararında bile çekimser kalan ABD'nin İsrail politikası başarısız oldu"açıklamasında bulundu.