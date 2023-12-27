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Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...Orta Doğu'da gerilim giderek yükseliyor: 'ABD'nin İsrail politikası başarısız oldu'

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#İsrail#Hamas#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 10:19

İsrail, Gazze Şeridi’ne ve işgal altındaki Batı Şeria’ya saldırılarını sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte en az 241 kişinin hayatını kaybettiğini, 382 kişinin de yaralandığını açıkladı. İngiliz medyası İsrail'in Gazze'yi gelişigüzel bombalamasının dünya çapında endişelere yol açtığını belirterek ABD'nin İsrail'deki silahlarına dikkat çekti. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Lloyd Doggett ise "Netanyahu'ya silah gönderip, sivillerin korunmasını isteyen BM kararında bile çekimser kalan ABD'nin İsrail politikası başarısız oldu" açıklamasında bulundu.

Çok cehpeli savaş alarmı!Orta Doğu'da gerilim yükseliyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün Knesset'e yaptığı açıklamada ülkenin Gazze, Lübnan, Suriye, Batı Şeria, Irak, Yemen ve İran'dan saldırı altında olduğunu iddia ederek 'çok cepheli bir savaş' yürütüklerini açıkladı.

ABD'li yayın organı CNN International da Orta Doğu'da gerilimin giderek tırmandığına dikkat çekti ve "Netanyahu'nun ABD'nin çatışmanın yoğunluğunun azaltılması yönündeki baskısına rağmen, Hamas'a karşı savaşının aylarca süreceğini açıklaması, savaşın kontrolden çıkıp ABD'yi daha da içine sürükleme riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

ABD askerlerine yönelik artan saldırılar, İsrail'in İran ve Lübnan'la arasında olan gerilimin giderek yükselmesi ile Gazze'deki savaşın bölgesel bir yangına dönüşebileceği endişelerinin körüklendiğini yazan CNN, Hint Okyanusu'ndan Kızıl Deniz'e uzanan Irak, Suriye, Lübnan ve İsrail'i kapsayan bölgede kötüleşen güvenlik durumunun ABD yönetimi için yeni bir krize neden olabileceğini öne sürdü.


ABD'nin İsrail'deki askeri stoku soru işaretlerine neden oluyor
ABDnin İsraildeki askeri stoku soru işaretlerine neden oluyor

Kesin konumları gizlense de İsrail'de ABD hükümetine ait milyarlarca dolar değerinde silahın bulunduğu ve çok sıkı korunan askeri depolar olduğu biliniyor. Uzun süredir sır gibi saklanan bu depolar Gazze'deki insani dram derinleşince tartışma konusu oldu.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre ilk olarak 1980'lerde kurulan bu depolar ABD kuvvetlerine Orta Doğu çatışmalarında hızlı bir şekilde tedarik sağlamak amacıyla kuruldu. Ancak zamanla İsrail'in belirli durumlarda geniş tedarik kaynaklarından yararlanmasına izin verildi.

İsrail şu anda bu stoktan önemli miktarlarda mühimmat alıyor gibi görünüyor, ancak cephanelikten yapılan transferler konusunda çok az şeffaflık var.Eski bir üst düzey Pentagon yetkilisi Guardian'a yaptığı açıklamada bu silahların resmi olarak ABD kullanımı için olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi gelişigüzel bombalaması dünya çapında endişelere yol açarken ABD de İsrail'e sağladığı stoklarla ilgili soru işaretleriyle karşı karşıya kaldı. ABD'nin İsrail'deki askeri stokunun içeriği açıklanmasa da Guardian gazetesi bu depolarda çok sayıda 'aptal bomba' olduğunu öne sürdü.

İsrail'in sivil nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelerde yaklaşık 900 kiloluk yıkıcı bombalar kullandığının ortaya çıkmasının üzerine ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Lloyd Doggett "Netanyahu'ya silah gönderip, sivillerin korunmasını isteyen BM kararında bile çekimser kalan ABD'nin İsrail politikası başarısız oldu"açıklamasında bulundu.

ABD ve Katar arasında kritik görüşme
ABD ve Katar arasında kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani, Gazze'deki son durumu ele aldıkları bir telefon konuşması gerçekleştirdi.Beyaz Saray, telefon görüşmesinde Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için acil bir çaba sergilenmesinin konuşulduğunu açıkladı.Doha ise rehine takasının yanı sıra nihai amacı kalıcı ateşkes olan ortak arabuluculuk girişimlerinin gündeme geldiğini duyurdu.

İsrail’den Batı Şeria’daki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırı: 6 ölü

İsrail, Gazze Şeridi’ne ve işgal altındaki Batı Şeria’ya saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkarem kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı’nı İHA ile hedef aldığı bildirildi.

Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin ve ağır yaralanan bir kişinin Şehit Dr. Thabet Thabet Devlet Hastanesine (Tulkarm Devlet Hastanesi) götürüldüğü belirtildi.

Son 24 saatte en az 241 kişi öldürüldü
Son 24 saatte en az 241 kişi öldürüldü

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında son 24 saatte en az 241 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık yaralı sayısını ise 382 olarak açıklıyor. Savaşın Gazze’deki 11 haftalık bilançosunun ise 20915’e ulaştığı duyuruldu. İsrail ordusu Salı günü yapılan saldırılarda 100’den fazla noktanın vurulduğunu duyurdu.

BM Raportörü Albanese: “İsrail yaptıklarından sorumlu tutulmalı”
BM Raportörü Albanese: “İsrail yaptıklarından sorumlu tutulmalı”

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrailli yetkililerin BM'yi Hamas'ın eylemlerinde suç ortağı olmakla suçlamasına yanıt verdi.

Albanese, İsrail’in söz konusu suçlamalarını “saçma ve suç teşkil eden uygulamalarını kınayan herkese yönelik olağan suçlamalar" olarak nitelendirerek, "Bu yeni bir şey değil. İsrail elçiyi hedef alıyor. On yıllardır yaptığı şey bu” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişiyi öldürdüğünü belirten Albanese, “İsrail Gazze'yi harap etti ve biz hala BM'yi suçluyoruz” dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineÇok cehpeli savaş alarmı!Orta Doğu'da gerilim yükseliyor
timelineABD'nin İsrail'deki askeri stoku soru işaretlerine neden oluyor
timelineABD ve Katar arasında kritik görüşme
timelineİsrail’den Batı Şeria’daki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırı: 6 ölü
timelineSon 24 saatte en az 241 kişi öldürüldü
timelineBM Raportörü Albanese: “İsrail yaptıklarından sorumlu tutulmalı”
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#İsrail#Hamas#Gazze

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