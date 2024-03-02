Kızıldeniz'de Husilerin vurduğu İngiliz kargo gemisi battı

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Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Yemen’deki İran destekli Husiler'in Kızıldeniz'de 18 Şubat’ta vurduğu Belize bandıralı "Rubymar" adlı İngiliz gemisinin günlerce su aldıktan sonra battığı duyuruldu.

Gemideki tonlarca gübrenin Kızıldeniz'e dökülmesiyle çevre felaketi yaşanacağı belirtilerek, "Geminin 12 günden fazla bir süre kaderine terk edilmesi ve İran rejiminin desteklediği milislerin (Husiler) neden olduğu felaketin önlenmesi için Yemen hükümetinin çağrılarına yanıt verilmemesi nedeniyle bu sonuç bekleniyordu" ifadeleri kullanıldı. Yemen hükümetine bağlı kriz biriminin, çevre felaketine yönelik atılacak adımları görüşmek üzere toplanacağı aktarıldı. Ayrıca gemi, Husilerin Kasım ayında ticari gemileri hedef almaya başlamasından bu yana batan ilk gemi oldu.



ÇEVRE FELAKETİ UYARISI YAPILMIŞTI



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 41 ton gübre taşıdığı belirtilen geminin batmasıyla gübrenin Kızıldeniz’e dökülmesi durumunda çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Gemide ayrıca petrol sızıntısı meydana geldiği aktarılmıştı.

Öte yandan Husiler, Gazze Şeridi’ndeki kuşatma bitene kadar İsrail'e giden ve İsrail ile bağlantılı tüm gemileri hedef almaya devam edeceklerini açıklamıştı.