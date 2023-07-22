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Kız çocuğunun elindeki 'Yardım edin' yazan kağıt parçasını görenler polisi aradı! Kan donduran olay...

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#Abd#Çocuk Kaçırma#Cinsel Taciz
Kız çocuğunun elindeki Yardım edin yazan kağıt parçasını görenler polisi aradı Kan donduran olay...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 14:47

ABD'nin Teksas eyaletinde silah zoruyla kaçırılan 13 yaşındaki kız çocuğu yazdığı not sayesinde kurtarıldı.

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ABD medyasına göre, ismi açıklanmayan kız çocuğu 6 Haziran tarihinde okul arkadaşını ziyaret etmek için ailesine haber vermeden evden ayrıldı.

SİLAH ZORU İLE KAÇIRDI: ARABAYA BİNMEZSEN SANA ZARAR VERİRİM

Durakta otobüs beklerken bir şahız arabası ile yanına yaklaştı ve silahını ona doğrulttu: "Arabaya binmezsen sana zarar veririm"

İsminin Steven Sablan olduğu öğrenilen 61 yaşındaki adam küçük kızı arabasına alarak ortadan kayboldu.

Kız çocuğunun elindeki Yardım edin yazan kağıt parçasını görenler polisi aradı Kan donduran olay...

TACİZDE BULUNMUŞ

Yeminli beyanlara göre, zanlı San Antonio'dan New Mexico ve Arizona'ya gittiği 19 saatlik yolculuğunda küçük kız çocuğuna bir kaç keztacizde bulundu.

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Ailesi kızlarını her yerde arayıp bulamadıktan sonra 7 Haziran'da polise kayıp ihbarında bulundu. Hem aile hem de güvenlik güçleri küçük kızı bulmak için seferber oldu.

KÜÇÜK BİR KAĞIDA NOT YAZDI:YARDIM EDİN

Aracını, Long Beach'teki bir çamaşırhaneye park eden adam. Kızdan kıyafetlerini değiştirmesini istedi ve kıyafetleri alarak çamaşırhaneden içeri girdi. Bu kısa süre 13 yaşındaki kurbanın bir kağıt parçasına 'bana yardım edin' yazması için bir fırsat yarattı.

Çamaşırhane otoparkındaki bir aracın içinde oldukça sıkıntılı görünen bir kızın cama üzerinde kırmızı harflerle 'yardım edin' yazdığını gören bir yabancı hemen polisle iletişime geçti.

Kız çocuğunun elindeki Yardım edin yazan kağıt parçasını görenler polisi aradı Kan donduran olay...

AP kızın yardım istediği kağıdın görüntüsünü okuyucularına servis etti

Anında olay yerine gelen polisler 61 yaşındaki adamı aracın dışındayken yakaladılar. Kız çocuğu hala elindeki kağıt parçasını tutarak yardım istiyordu.

SUÇ DOSYASI KABARIK

'Reşit olmayan birini cinsel saldırı için kaçırma' suçlamasıyla hapse gönderilmesi beklenen Steven Sablan'ın 1979 ve 1985 yıllarında silahlı soygundan, 2016'da üzerinde yasa dışı madde bulundurmaktan ceza aldığı öğrenildi.

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13 yaşındaki kız çocuğunun, çocuk ve aile hizmetleri departmanı tarafından koruma altına alındığı belirtildi.

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#Abd#Çocuk Kaçırma#Cinsel Taciz