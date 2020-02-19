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Haber Giriş: 19.02.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Kırım'da okula saldıracakken yakalandılar

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Kırım'da okula saldıracakken yakalandılar

Kırım'da 18 yaşından küçük iki kişi okula saldırı hazırlığındayken yakalandı

Kırım’da patlayıcı madde ve silahlarla bir okula saldırı hazırlığında olan 18 yaşından küçük 2 kişi, evlerine yapılan baskınla yakalandı.

Ekim 2018’de Kırım’ın Kerç Politeknik Koleji’ne silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirerek 20 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan 18 yaşındaki Vladislav Roslyakov’u kendilerine örnek alan ve bomba düzenekleri hazırlayan 2 kişinin evine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ekibi tarafından baskın yapıldı.

Çoğu zamanını birlikte aynı evde geçirdiği tespit edilen 2004 ve 2005 doğumlu gençlerin Kırım’ın Kerç şehrinde yaşadığı ve yaşadıkları şehirdeki 2 okula saldırı planladığı tespit edildi. FSB tarafından yapılan baskında 2 şüphelinin çantalarında ve odalarında patlayıcı düzenekler bulundu. İstihbarat elemanları tarafından gözaltına alınan 2 kişinin saldırı ile ilgili planlarının internet üzerinden tespit edildiği ve Kerç’te yaşanan saldırının ardından bu tip saldırılara karşı ilgilerinin arttığı açıklandı.

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