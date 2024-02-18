Kilit kent el değiştirdi! ABD'den Rusya itirafı... New York Times yazdı: Umutsuz mücadele

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehrinin Rus ordusunca kontrol altına alındığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son dönemde şiddetli çatışmalara sahne olan kentten birlikleri çekme kararı aldıklarını duyurarak Avdiyivka'nın el değiştirdiğini doğruladı.

Rusya'nın ele geçirdiği Donetsk şehrine açılan bir kapı olarak görülen Avdiivka, aylardır şiddetli çatışmalara sahne oluyordu.

Avdiivka'nın düşüşü, Rus birliklerinin Mayıs 2023'te Bakhmut’u ele geçirmesinden bu yana bin kilometreden uzun cephe hattında yaşanan en büyük değişiklik oldu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'tan itiraf gibi bir analiz geldi.

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'İnsan gücü ve silah bakımından yetersiz olan Ukrayna kara kuvvetleri, savaşın ilk aylarından bu yana belki de en istikrarsız durumda' diyen NYT, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın saldırısını durdurmak için umutsuz bir mücadele verdiğini yazdı.

Rusya'nın uzun süre sonra büyük bir zafer kazandığının altını çizen NYT şu değerlendirmede bulundu;

'Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın uzun süredir kalesi olan Avdiivka'yı Cumartesi günü şafaktan önce ele geçirdi ; bu, Moskova'nın geçen Mayıs ayında Bakhmut'u ele geçirmesinden bu yana ilk büyük savaş alanı kazanımı oldu.'

NYT'ye göre, Rusya'nın saldırısı, doğu ve güney Ukrayna'daki cephenin büyük bölümündeki kasaba ve şehirleri kapsayan beş ana saldırı hattına bölündü.

Rusya uzun zamandır Ukrayna'nın kalesi konumundaki Avdiivka'yı ele geçirdi. Marinka artık yıkılmış bir kasaba ve Rus saldırıları için bir üs haline geldi.

Rusya, Ukrayna'nın geçen yılki en büyük kazanımlarını tersine çevirmenin yollarını arıyor. Küçük bir köy olan Robotyne'nin bu süreçte kilit bir öneme sahip olacağı belirtiliyor.

Rusya, 2022 sonlarında Ukrayna'ya kaptırdığı kuzeydoğudaki kasabaları geri almak için Kreminna'dan baskı yapıyor. Rusya yeniden ivme kazandı ve Bahmut topçu menziline girebilir.