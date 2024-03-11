Kiev’e S-300 Atina’ya Patriot

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Atina’da verilen haberlere göre, Odessa limanını ziyaretleri sırasında, Rus füzelerinin 150 kilometre yakınlarına isabet ettiği Miçotakis ile Zelenski, Yunanistan’dan Ukrayna’ya silah yardımı konusunu da ele aldı. Yunan tarafının, ABD’nin kendilerine Patriot tipi uçaksavar füzeleri tahsis etmesi halinde, S-300’lerin Ukrayna’ya gönderilmesine sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca, Ege adalarında konuşlandırılan Rus yapımı kısa menzilli TOR-M1 ve OSA-AK füzelerinin de Batı’dan modern hava savunma sistemleri verilmesi halinde, Ukrayna’ya gönderilebileceği kaydedildi.