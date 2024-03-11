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Kiev’e S-300 Atina’ya Patriot

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#Yunanistan#UKRAYNA#S-300
Kiev’e S-300 Atina’ya Patriot
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 07:00

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile geçen hafta Odessa şehrindeki görüşmesinden sonra, Girit adasında konuşlandırılan Rus yapımı S-300 füzelerinin Kiev’e gönderilmeleri konusu yeniden gündeme geldi.

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 Atina’da verilen haberlere göre, Odessa limanını ziyaretleri sırasında, Rus füzelerinin 150 kilometre yakınlarına isabet ettiği Miçotakis ile Zelenski, Yunanistan’dan Ukrayna’ya silah yardımı konusunu da ele aldı. Yunan tarafının, ABD’nin kendilerine Patriot tipi uçaksavar füzeleri tahsis etmesi halinde, S-300’lerin Ukrayna’ya gönderilmesine sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca, Ege adalarında konuşlandırılan Rus yapımı kısa menzilli TOR-M1 ve OSA-AK füzelerinin de Batı’dan modern hava savunma sistemleri verilmesi halinde, Ukrayna’ya gönderilebileceği kaydedildi.

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#Yunanistan#UKRAYNA#S-300

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