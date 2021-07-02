Kıbrıs’ta iki devlet kararlılığı

Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la basın toplantısında, Kıbrıs Türk tarafının eşitliği tanınmadan müzakere olmayacağına dikkat çekti ve “Şu an özel temsilcinin yapacağı bir iş yok” dedi.

CENEVRE’DE YENİ BİR DÖNEM

Çavuşoğlu, Nisan sonunda Cenevre’de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında Türk tarafının iki egemenlikli iki devletli çözüm teklifinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Cenevre’de bir dönem kapandı ve yeni bir dönem başladı. Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Kıbrıs’ta şu an müzakereleri başlatmak için ortak zemin yok. Şu an için BM özel temsilcisinin yapacağı bir görev de yok, temsilci atama fikrini doğru bulmuyoruz, ihtiyaç duyulursa atanır” diye konuştu.

MARAŞ VE DOĞU AKDENİZ

KKTC’nin Maraş açılımının, Rumların bireysel mülk hakkı, uluslararası hukuk ve BM kararlarına aykırı olmadığını belirten Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs çevresindeki enerji kaynaklarının hakça paylaşılması gerektiğini söyledi.

TATAR: EŞİT EGEMENLİK ŞART

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise “Kıbrıs Türkleri’nin egemen eşitliği kabul görürse Rumlarla resmi Kıbrıs müzakere sürecine geçilebilir. Türkiye ile yüzde 100 mutabakat içinde iki devletliliği savunuyoruz” dedi. Tatar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere 20 Temmuz’da yapacağı ziyaretin hazırlıklarının da devam ettiğini kaydetti.

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