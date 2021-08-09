Kıbrıs’ta Erenköy Direnişi şehitleri ve Topel anıldı

Cengiz Topel’in İstanbul Edirnekapı’daki mezarlığına geçen hafta Kıbrıs’tan toprak götürdüğünü belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Erenköy’de dünyaya vatan uğruna ölmeye hazır olduğumuzu gösterdik, imdadımıza anavatan Türkiye yetişti” dedi. Bakanlar, siyasi parti liderleri, askeri yetkililer ve Rum sınırından otobüslerle gelen sivillerin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Tatar, Rum saldırılarının o dönem BM’nin gözleri önünde gerçekleştiğini söyledi.



MEZARLARA ZİYARET

Erenköy’deki törenlerde KKTC sınırından 15 kilometre ötedeki Erenköy’e BM kontrolünde 44 otobüsle gelen 510 sivil Kıbrıs Türkü de şehitlikte mezarları ziyaret etti. Şehit yakınları duygulu anlar yaşadı. Günümüzde KKTC’nin dışında, üç yanı Rumlarla çevrili deniz kıyısındaki Erenköy’de Türk askeri birliği ve şehitlik bulunuyor, sivil yaşamıyor.

Türkiye, Kıbrıs’a ilk müdahalesini 1964’te hava operasyonuyla Erenköy’de gerçekleştirdi, uçağı vurulan ve Rumlara esir düşen pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964’te işkenceyle şehit edildi.

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