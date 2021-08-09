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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kıbrıs’ta Erenköy Direnişi şehitleri ve Topel anıldı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Kıbrıs’ta Erenköy Direnişi şehitleri ve Topel anıldı

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinde ilk hava harp şehidi verdiği, Kıbrıs’ın ‘Çanakkale Destanı’ diye tanımlanan 1964’teki Erenköy Direnişi ve şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, 57’nci yıldönümlerinde törenlerle anıldı.

Cengiz Topel’in İstanbul Edirnekapı’daki mezarlığına geçen hafta Kıbrıs’tan toprak götürdüğünü belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Erenköy’de dünyaya vatan uğruna ölmeye hazır olduğumuzu gösterdik, imdadımıza anavatan Türkiye yetişti” dedi. Bakanlar, siyasi parti liderleri, askeri yetkililer ve Rum sınırından otobüslerle gelen sivillerin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Tatar, Rum saldırılarının o dönem BM’nin gözleri önünde gerçekleştiğini söyledi.

Kıbrıs’ta Erenköy Direnişi şehitleri ve Topel anıldı

MEZARLARA ZİYARET

Erenköy’deki törenlerde KKTC sınırından 15 kilometre ötedeki Erenköy’e BM kontrolünde 44 otobüsle gelen 510 sivil Kıbrıs Türkü de şehitlikte mezarları ziyaret etti. Şehit yakınları duygulu anlar yaşadı. Günümüzde KKTC’nin dışında, üç yanı Rumlarla çevrili deniz kıyısındaki Erenköy’de Türk askeri birliği ve şehitlik bulunuyor, sivil yaşamıyor.

Türkiye, Kıbrıs’a ilk müdahalesini 1964’te hava operasyonuyla Erenköy’de gerçekleştirdi, uçağı vurulan ve Rumlara esir düşen pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964’te işkenceyle şehit edildi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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