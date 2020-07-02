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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 15:03,

İnfial yaratan kare!

Keşmir'de çekilen dede ile torunun fotoğrafı dünyayı sarstı

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Hindistan'da Keşmir'in kuzeyindeki Sopore bölgesinde militanlarla Hint askerleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

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Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Keşmir'de Hinduların ve merkezi yönetimin baskıları nedeniyle güvenlik güçleri ve ayrılıkçı gruplar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

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Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

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Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir'in Sopore kasabasında yaşanan insanlık dramından yansıyan kareler ise büyük infial yarattı.

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Sopore kasabasında Hint polisinin ateşi sonucu ölen 65 yaşındaki dedesinin üstüne oturup ağlayan torunun bu görüntüsü sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz dünyada gündem oldu.

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65 yaşındaki Beşir Ahmed Han vurulup can verdiği yerde oturup ağlayan çocuğun polisin bölgeden ayrılmaması yüzünden bir süre orada kaldığı görülüyor.

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Hindistan yetkili makamları Beşir Ahmed Han'ın silahlı muhalifler tarafından vurulduğunu açıklarken sosyal medyada yer alan fotoğrafları da yalanlamadı.

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Olayın Sopore bölgesindeki militanların devriye gezen Hint askerlerine saldırdığı sırada gerçekleştiği ve bir Hint askeriyle Beşir Ahmed Han'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

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65 yaşındaki talihsiz adamın olayın gerçekleştiği anda kucağında torunuyla oradan geçtiği aktarıldı.

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Beşir Ahmed, yakınların katılımıyla gerçekleşen cenaze töreninde, kılınan namazın ardından defnedildi.

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Cenaze töreninde Han'ın yakınlarının fenalık geçirildiği görüldü.

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Beşhir Ahmed Han'ın ağabeyi Nazir Ahmad kardeşinin bir militan olmadığını ve silah taşımadığını söyleyerek kardeşimi neden öldürdüler diye isyan etti.

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Nazir Ahmad yaptığı açıklamada gerekirse en yetkili birimlere kadar gidip ağabeyinin masumiyetini savunacağını da sözlerine ekledi.

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Polis yetkilileri ise ailenin iddialarını yalanladı.

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Polis yetkililerine göre güvenlik güçleri ve militanlar arasında kalan sivil aracı çapraz ateşe maruz kaldı.

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Kaşmir polisinden bir yetkili militanların aileye yalan söylemeleri için baskı yaptığını iddia etti.

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Ölen adamın oğlu ise babasının öldüğüne dair bir telefon aldıklarını ve bunun üzerine bölgeye gittiklerini söyledi.

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Ailenin iddiasına göre yetkililerinin çapraz ateş iddiası doğru olsaydı babalarının arabanın içinde ölmüş olması gerekiyordu.

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Ancak Beşhir Ahmed Han'ın olay yerinde yerde vurulmuş yatarken fotoğrafları var.

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