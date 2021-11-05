Kebaba daldı, maçı unuttu

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İngiltere’nin Milton Keynes kentindeki Marchall Arena’da düzenlenen turnuva maçına yalnızca 7 dakika kala yetişebilen O’Sullivan yaşananları, “Bir kebap restoranında arkadaşlarımla birlikte güzel vakit geçiriyordum. Bir önceki maç bittiği için ‘Artık gitsem iyi olur’ diye düşündüm” diye anlattı.

‘ÜSTÜNE DE BAKLAVA YEDİM’

Yemeğini aceleye getirmektense maça geç kalmayı yeğleyeceğini söyleyen O’Sullivan, “Kebabı bitirmem gerekiyordu, üstüne de baklava yedim” diye konuştu. Ünlü sporcu, disiplinsiz davranışını “Maça geldiğimde üstümde hâlâ kot pantolonum ve spor ayakkabılarım vardı. Gerçekten dağınık haldeydim” sözleriyle kabul etti. “Roket” lakaplı O’Sullivan, buna rağmen İngiliz rakibi Michael Georgiou’yu yenip son 32’ye kaldı.

KEBAPSEVER

Dünya 3 numarası O’Sullivan’ın en büyük tutkusu maçlardan önce kebap yemek.