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Kazakistan'da hükümet istifa etti

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#Kazakistan#Hükümet#İstifa
Kazakistanda hükümet istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 17:25

Kazakistan'da Alihan Smayilov'un başbakanlığındaki hükümet istifa etti.

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Kazakistan'da 19 Mart'ta parlamentonun alt kanadı olan meclis için düzenlenen seçimlerin ardından anayasa gereği, Alihan Smayilov’un başbakanlığındaki hükümet istifa etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in hükümetin istifasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi. Kararnamede, meclisin yeni kabine üyelerini onaylayana kadar hükümet görevini yerine getirmeye devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, meclisin 8. dönem açılış toplantısında yaptığı konuşmada, başbakan adayını 19 Mart’ta yapılan parlamento seçimlerinde en fazla oy alan Amanat Partisinin çıkaracağını açıkladı.

Öte yandan 50 yaşındaki Başbakan Smayilov, geçtiğimiz sene Ocak ayından itibaren başbakanlık görevine gelmişti.

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#Kazakistan#Hükümet#İstifa

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