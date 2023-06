Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

Haberin Devamı

1912 yılında buzdağına çarparak 2 bin 224 yolcu ve mürettebatıyla batan Titanic, 1997 yapımı film ile yeniden gündeme gelmiş ve hafızalara kazınmıştı. Titanic, şimdilerde yine bir facia ile konuşuluyor.

Herkesin bildiği üzere, aralarında iki milyarderin de yer aldığı beş kişilik bir grup, Titanic’in enkazını gezmek için Titan isimli denizaltı ile Atlas Okyanusu’na dalış yaptı ve kayboldu. Kayıp denizaltıda oksijenin tamamen bittiği bildirildi ve bir süre daha sonra okyanusun derinliklerinde enkaz parçaları bulundu.

Denizaltının enkaz parçalarını, Amerikan Derin Deniz Araştırma Servisi’nin arama robotu buldu. Titan’ın Titanic enkazına yaklaşık 500 metre uzaklıkta tespit edilen 5 ayrı parçası, araçta büyük bir patlama yaşandığına işaret ediyordu.

Yaşanan trajedisi, dünyanın en zengin insanları arasında büyüyen bir trend olan ekstrem turizm kavramını da tartışmaya açtı.

Ekstrem turizm, turizm endüstrisinde tehlikeli (aşırı) yerlere seyahat etmeyi veya tehlikeli olaylara katılımı içeren bir niştir.

Altı buçuk metrelik bir kapsülün içinde, klostrofobik bir yolculuk yapmak yeterince şaşırtıcıyken, yolcuların bu aktivite için kişi başı 250 bin dolar ödemiş olması gerçeği şaşkınlığı ikiye katladı.

Kayıp Titan denizaltısındaki beş kişi arasında özellikle iki isim çok dikkat çekiyor: Havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi ve önceki ekstrem seyahatleri ile üç Guinness Dünya Rekoru sahibi olan 58 yaşındaki iş insanı olan Hamish Harding ile Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood. Üstelik 48 yaşındaki Dawood, denizaltıya 19 yaşındaki oğlu Suleman ile binmişti. Yani bu gezi için tam 500 bin dolar ödemişti.

MARIANA ÇUKURUNA GİTTİ, UZAY ROKETİNE BİNDİ

Hamish Harding, yolculuk öncesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Titanic'e inen denizaltında görev uzmanı olarak yer alacağını açıklamış, bunun 2023'te geminin enkazına yapılacak ilk ve tek insanlı görev olacağını söylemişti.

Bu, Harding'in denizlerin dibine yaptığı ilk yolculuk değildi. Harding daha önce de okyanusların en derin noktası olan Pasifik'teki yaklaşık 10 bin 925 metrelik (36.000 fit) Mariana Çukuru'na gitmişti.

Harding bununla da kalmamış, geçen yıl Jeff Bezos'un yerden 351.000 fit (107 km) yüksekliğe ulaşan Blue Origin New Shepard roketinin beşinci insanlı uçuşundaki altı kişiden biri olmuştu.

'TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ BİR DENEYİM'

Tabii bu maceraların ciddi bir mali bedeli var.

Titanic enkazını görmek için biletlerin 250 bin dolar olduğunu söylemiştik. Gezi, Amerikalı multimilyoner Stockton Rush tarafından kurulan ve yönetilen bir keşif turizm şirketi olan Oceangate tarafından organize ediliyor.

Gezinin tanıtım videosunda "Bu, turistler için heyecanlı bir yolculuk değil, çok daha fazlası, sekiz günlük türünün tek örneği bir deneyim” ifadeleri kullanılıyor.

Daha önce Oceangate ile Titanic dalışı yapmış olan iş insanı Aaron Newman, yaşadığı macera için “Bu, Disney'e bir yolculuk değil. İşin içinde pek çok gerçek risk var ve pek çok zorluk var” dedi ve ekledi:

“Bu kesinlikle şimdiye kadar yaptığım en ilginç, benzersiz şeylerden biri. Everest'e gittim ama bu daha eşsizdi. Bu gerçek olan bir rüyaydı. Hiç şüphesiz tüm hayatım boyunca yaşadığım en iyi deneyim olacak.”

UZAY YOLCUKLUKLARI REVAÇTA

Öte yandan uzaya yolculuk daha da pahalıya mal oluyor. Blue Origin uçuşunda iki biletin fiyatının 2,5 milyon dolar olduğu bildirilmiş, şirket ise fiyatlandırma hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Sir Richard Branson'ın uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, Dünya'nın 80 kilometre yukarısında uçmak ve birkaç dakika sıfır yerçekimi deneyimi yaşamak isteyen insanlara tanesi 450 bin dolardan 800'den fazla bilet sattı.

Branson, geçen hafta 'Galactic 01' adlı ilk ticari uzay uçuşunun 27 Haziran ile 30 Haziran arasında yapılacağını söyledi.

TÜM KOLTUKLAR SATIN ALINDI

Bir Japon milyarder, Elon Musk'ın Ay'ın etrafında üç gün dolaşarak Ay yüzeyine 200 kilometre yaklaşmayı amaçlayan SpaceX Starship roketinin ilk yolculuğundaki tüm koltukları şimdiden satın aldı.

Başlangıçta 2023 için planlanan uçuş, aracın testlerinin başarısız olması nedeniyle ertelendi.

GÜNEY KUTBUNDA VAHŞİ DOĞA TURLARI, EVEREST’İN ZİRVESİNDE BARBEKÜ

Bununla da kalmayan ekstrem turizm şirketleri, dünyanın son kalan vahşi doğalarından bazılarına pahalı geziler düzenliyor. Mesela dünya rekoru kıran bir kutup kâşifi olan Patrick Woodhead, zengin müşterileri Güney Kutbu'na kişi başı 98 bin 500 dolara varan lüks gezilere götürmek için White Desert Antarctica'yı kurdu.

Ekstrem turizm kavramı dağların zirvesine çıkmayı ve orada ‘barbekü partisi’ yapmayı dahi içeriyor. Dağcı Garrett Madison, Everest Dağı'na yapılan lüks gezilere liderlik ediyor. Kişi başı 93 bin 500 dolara mal olabilen bu gezilerde milyarder kaşifleri, 8 bin metrelik dağın zirvesinde T-bone biftek, kuzu pirzola veya somon filetosu pişiren birinci sınıf bir şef bekliyor.

Tüm bunları okurken akıllarda tek bir soru dönüyor: Zenginler bunu neden yapıyor?

Bu sorunun cevabını müşterileri arasında dünyanın en zengin insanlarından bazıları da bulunan, Psikolog Dr. Scott Lyons verdi.

FİNANSAL GÜVENLİK HAYATLARINI SIRADAN HALE GETİRİYOR

Yeni teknolojilerin zengin insanların giderek daha tehlikeli heyecanların peşinden gitmesini mümkün kıldığını söyleyen Lyons, “Uzaya uçmak, okyanusun derinliklerini keşfetmek ve Everest Dağı'ndan skydiving yapmak yalnızca en çok kazananlar tarafından karşılanabilecek ağır bir fiyat etiketi ile gelir” dedi.

Gökyüzü dalışı olarak da adlandırılabilen skydiving, çeşitli hava araçlarından atlanarak serbest düşüş yapılması ve ardından belli bir yükseklikte paraşüt açılması olarak tanımlanabilir.

Dr. Lyons, zenginlerin bir ‘canlılık duygusu’ aradıklarını çünkü finansal güvenliğin hayatlarını 'sıradan' hale getirdiğini söyledi.

1 TRİLYON DOLARLIK ENDÜSTRİ

Aşırı zenginler aynı zamanda doğal olarak risk alıcılar olabiliyor bu da aslında zengin olmalarının sebepleri arasında yer alıyor. Aldıkları risk, başarıya ulaşmalarını sağlayabiliyor.

Grand View Research'e göre, daha fazla firma tekliflerini cesur turistlere genişletmeye çalıştıkça, küresel macera turizmi endüstrisinin 2022'de 322 milyar dolardan 2023'te 1 trilyon doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Dr. Lyons, konunun biraz da can sıkıntısına yatkınlıkla ilgili olduğunu belirterek, “İnsanlar can sıkıntısına yatkınlarsa daha çok heyecan arayışında olurlar. Hayatta her şey senin için çok uygun hale geldikçe, hayatın yeniliklerini ararsın” dedi.

ARKASINDA FİZYOLOJİK BİR MEKANİZMA VAR

Heyecan arayışının arkasında güçlü bir fizyolojik mekanizma olduğunu da açıklayan Lyons, "Olumsuz sonuçları değerlendiren, beynin amigdala adı verilen bir bölümüyle başlar ve esasen dopamin, testosteron, norepinefrin, adrenalin ve serotonin gibi bir dizi hormonu harekete geçirir” bilgisini verdi ve şunları söyledi:

“Bu duygu, birinin 5 kilometre koşmasına benzer. Duyu arayışı yüksek olan insanlar, sürekli olarak bu kısacık anı ya da bir ilacı almak gibi bir duyguyu sürdürme eğiliminde olurlar. Diğer herhangi bir ilaç gibi, duyu arayışı da beyinde bir tolerans seviyesi yaratır. Daha fazla hissetmek için daha fazlasına ihtiyacımız var. 1 milyon dolar kazanmaya başlayabilirsin ama sonra 2 milyona ihtiyaç duyarsın ve risk alırsın. Sonra daha fazla risk alırsın.”

KAZANDIKÇA DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ DUYARSIN

Birçok milyarder müşteri olduğunu da vurgulayan Dr. Lyons, bu tür maceraların çok az kişiye yönelik bir ayrıcalık olmasının arzu edilirliklerine katkıda bulunduğunu söyledi. Lyons’a göre, özellikle düşük özgüven söz konusuysa bu ayrıcalıklı etkinliklere katılmak kendinizi önemli ve özel hissetmenizi sağlıyor.

İşin bir de rekabet yönü var.

Lyons, “Daha fazla kazandıkça, daha fazlasına sahip olan insanlarla vakit geçirmeye başlıyorsunuz. Bu da sürekli kendinizi diğerleri ile kıyaslamanıza neden oluyor. Bu çevrelerde yukarı tırmandıkça daha fazlasına ihtiyaç duyma arzusu doğuyor” dedi ve ekledi:

“Unutmayalım; yüksek gelirliler kulübü var ve bu kulübün üyeleri arkadaşlar. Böyle şeyler yapmak için toplumsal baskı hissediyorlar.”

The Guardian'ın 'Billionaires and the Titanic: the allure of extreme expeditions' başlıklı ve DailyMail'in 'Inside the mind of thrill-seeking billionaires: The rich are turning to Titanic tours and space exploration because financial safety has made their lives 'mundane', says top psychologist' başlıklı haberinden derlenmiştir.