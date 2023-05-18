'Kayınvalidem torunu için DNA testi istedi, sonunda kendi gizli sırrı ifşa oldu'

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Evde yapılan DNA testleri son dönemde yurtdışında oldukça popüler hale geldi. DNA testi yaparak evlatlık olduğunu öğrenen ya da hiç tanımadığı akrabalarını bulan insanların haberleri defalarca kez gündeme geldi.

İnsanlar 'uygun fiyatlı' testleri sırf eğlencesine bile yapabiliyor ancak sonuçlar her zaman umdukları gibi çıkmıyor. Bu hafta İngiliz medyasında dikkat çeken bir haber bunun en büyük örneklerinden biri oldu.

GELİNİNİ SUÇLARKEN KENDİ GİZLİ SIRRI İFAŞA OLDU

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, gelinini sadakatsizlikle suçlayan bir kayınvalide, yeni doğan torununun görünümü hakkında şikayet ederken yanlışlıkla kendi gizli sırrını ifşa etti.

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BEBEĞİN GÖZ RENGİ KRİZ ÇIKARDI

Çiçeği burnunda anne yaşadıklarını ismini açıklamadan sosyal paylaşım sitesi Reddit'te anlattı.

"Kızımı iki ay önce kucağıma aldım. Bebeğimin ailede kimsede olmayan yeşil gözlere sahip olması kayınvalidemi rahatsız etti. Bu konuda o kadar çok şikayet etti ki kocam onu asla aldatmayacağımı bildiği halde, onun istediği gibi DNA testi yapmaya karar verdim" diyen anne eşinin bu fikre şiddetle karşı çıktığını ancak daha sonra onu ikna etmeyi başardığını anlattı.



DNA testinin tam da beklediği sonuçla geldiğini anlatan kadın, sonuçları incelediklerinde kendilerini şoke eden bir gerçeği fark ettiklerini yazdı.

"Kızımız eşimin çocuğuydu ancak kayınpederim kocamın babası olarak görünmüyordu" diyen anne kocasının annesi ile yüzleşmek istediğini anlattı:

"Kayınvalidem ve kayınpederim çok uzun süredir evli. Bu yüzden kayınvalidemin onu aldatabileceği ihtimali hiçbirimizin aklının ucundan bile geçmemişti. Kocam annesiyle yüzleşmek istiyor ama ben ona beklemesini söylüyorum. DNA testi yaparak tek istediğim eşime huzur vermekti ancak bunun yerine ailelerinin mutluluğunu havaya uçuracağım"



Annenin anlattıkları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken yorumcular kadına bu olayda bir suçu olmadığını söyleyerek destek çıktılar.