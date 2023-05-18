Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Gerçek bir mucize: Uçakları düşen 4 çocuk, 2 hafta sonra ormanlık alanda sağ bulundu!

Güncelleme Tarihi:

#Kolombiya#Uçak#Kaza
Gerçek bir mucize: Uçakları düşen 4 çocuk, 2 hafta sonra ormanlık alanda sağ bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 10:16

Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanlarına düşen küçük bir uçaktan kurtulan 4 çocuk, 2 haftadır devam eden aramalar sonucu sağ olarak bulundu. Çocuklardan en büyüğünün 13 yaşında olduğu, en küçüğününse 11 aylık bir bebek olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun resmi Twitter hesabından paylaştığı bir haber bugün tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Gazeteler haber için 'gerçek bir mucize' ifadesini kullandı.

UÇAKLARI DÜŞTÜ, 2 HAFTA SONRA SAĞ BULUNDULAR

Aralarında 11 aylık bir bebeğin de bulunduğu 4 çocuk uçakları düştükten iki hafta sonra Kolombiya ormanlarında canlı bulundu.

Gerçek bir mucize: Uçakları düşen 4 çocuk, 2 hafta sonra ormanlık alanda sağ bulundu

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düşen HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

EN KÜÇÜĞÜ 11 AYLIK BİR BEBEK

Başkan Petro, 13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque'nin düşen uçaktan nasıl sağ çıktığını ya da iki hafta boyunca nasıl hayatta kaldığına dair detay paylaşmadı.

Gerçek bir mucize: Uçakları düşen 4 çocuk, 2 hafta sonra ormanlık alanda sağ bulundu


Haberin Devamı

Ancak yetkililer çocukların uçaktan kurtulduktan sonra yardım aramak için ormanın içine ilerlediğine inanıyor.

KARDEŞLERİ İÇİN BARINAK YAPMIŞ

Yerel basında yer alan haberlere göre kardeşlerin en büyüğü 13 yaşındaki Lesly, kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanlık alanda geçici bir barınak kurdu.

Kurtarma ekipleri de çocukları buldukları alanda bitki örtüsünden yapılmış derme çatma bir geçici barınak olduğunu doğruladı. Geçici barınağın olduğu alandaki atıklar, çocukların günlerdir meyve yiyerek hayatta kaldıklarını ortaya çıkardı.

Gerçek bir mucize: Uçakları düşen 4 çocuk, 2 hafta sonra ormanlık alanda sağ bulundu

ORMAN HAVADAN VE KARADAN TARANDI

İçindeki 7 yolcusu ile 1 Mayıs tarihinde Kolombiya'nın ormanlık alanına düşen Cessna 206 tip uçakta pilot ve iki yetişkinin cansız bedenlerine ulaşılmış, uçaktaki 4 çocuk ise arma kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Gerçek bir mucize: Uçakları düşen 4 çocuk, 2 hafta sonra ormanlık alanda sağ bulundu

İtfaiye ve sivil havacılık otoritesi yetkilileri tarafından yürütülen yoğun arama çalışmaları kapsamında birinci derece alarm verilmiş hava kuvvetlerine ait uçaklar ormanı yukarıdan tararken Kolombiyalı askerler de arama köpekleri ile beraber ormanı taramıştı.
Gerçek bir mucize: Uçakları düşen 4 çocuk, 2 hafta sonra ormanlık alanda sağ bulundu

4 küçük çocuğun korkunç bir uçak kazasından sağ kurtulup daha sonra da 2 hafta boyunca ormanda yaşam mücadelesi vermesi bugün dünya basınının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri oldu.

Gözden KaçmasınCannesda Johnny Depp fırtınası esti... Adı sektörden silinecek sanılmıştı: 7 dakika ayakta alkışlandıCannes'da Johnny Depp fırtınası esti... Adı sektörden silinecek sanılmıştı: 7 dakika ayakta alkışlandı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kolombiya#Uçak#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

#Meteoroloji
Meclis’in ekonomi yüzlerinde değişim rüzgârı

Meclis’in ekonomi yüzlerinde değişim rüzgârı

#Mustafa Varank
İkinci turda taktik savaşları... Gözler 9.5 milyon oyda

İkinci turda taktik savaşları... Gözler 9.5 milyon oyda

#Erdoğan