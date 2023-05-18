Gerçek bir mucize: Uçakları düşen 4 çocuk, 2 hafta sonra ormanlık alanda sağ bulundu!

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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun resmi Twitter hesabından paylaştığı bir haber bugün tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Gazeteler haber için 'gerçek bir mucize' ifadesini kullandı.

UÇAKLARI DÜŞTÜ, 2 HAFTA SONRA SAĞ BULUNDULAR

Aralarında 11 aylık bir bebeğin de bulunduğu 4 çocuk uçakları düştükten iki hafta sonra Kolombiya ormanlarında canlı bulundu.



Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düşen HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

EN KÜÇÜĞÜ 11 AYLIK BİR BEBEK

Başkan Petro, 13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque'nin düşen uçaktan nasıl sağ çıktığını ya da iki hafta boyunca nasıl hayatta kaldığına dair detay paylaşmadı.



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Ancak yetkililer çocukların uçaktan kurtulduktan sonra yardım aramak için ormanın içine ilerlediğine inanıyor.

KARDEŞLERİ İÇİN BARINAK YAPMIŞ

Yerel basında yer alan haberlere göre kardeşlerin en büyüğü 13 yaşındaki Lesly, kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanlık alanda geçici bir barınak kurdu.

Kurtarma ekipleri de çocukları buldukları alanda bitki örtüsünden yapılmış derme çatma bir geçici barınak olduğunu doğruladı. Geçici barınağın olduğu alandaki atıklar, çocukların günlerdir meyve yiyerek hayatta kaldıklarını ortaya çıkardı.



İçindeki 7 yolcusu ile 1 Mayıs tarihinde Kolombiya'nın ormanlık alanına düşen Cessna 206 tip uçakta pilot ve iki yetişkinin cansız bedenlerine ulaşılmış, uçaktaki 4 çocuk ise arma kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

