Kaybolduktan 8 yıl sonra kanlar içinde kilisenin önünde bulundu! Kimse ile konuşmuyor, boynunda hala aynı kolye var

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2015 yılında köpek gezdirirken kaybolan ve ailesinin 8 yıldır aradığı Rudy Farias bir kilisenin önünde kanlar içinde bulundu.

KÖPEKLERİ GEZDİRMEYE ÇIKTI BİR DAHA EVE DÖNMEDİ

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Rudy kaybolduğunda 17 yaşındaydı. Ailesi kısa bir süre önce 'depresyon' teşhisi alan genç adamın iki köpekle beraber evden ayrıldığını ancak köpeklerin eve yalnız döndüğünü belirterek yetkililerle iletişime geçmişti.

KİLİSENİN ÖNÜNDE YARALI HALDE BULUNDU

Kayıp gence dair yıllarca bir iz bulunamazken, Houston'un güneydoğusundaki bir kilisenin önünde yaralı bir gencin tepkisiz bir halde yattığına dair gelen ihbar yetkilileri alarma geçirdi.

Polis yaptığı kimlik tespitinde vücudu yaralar içindeki şahsın 8 yıl önce kaybolan Rudy Farias olduğu belirlendi.



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Aile yıllar sonra gelen haberiolarak selamlarken Rudy'nin annesi KPRC'ye oğlunun zihinsel ve fiziksel olarak 'kötü durumda' olduğunu doğruladı, ancak bulunmasından dolayı minnettar olduğunu vurguladı.

Şimdilerde 25 yaşında olan Rudy'nin yıllar sonra sürpriz bir şekilde ortaya çıkması dün ABD medyasının en çok konuşulan konularından biri olurken, bugün New York Post gazetesi genç adamın hastanede tedavisinin devam ettiğini yazdı.

ÖLEN KARDEŞİNİN KOLYESİNİ TAKIYOR, KİMSEYLE KONUŞMUYOR

Gazetenin haberine göre Rudy, travmasının üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğu bakımı alıyor ancak şimdiye kadar kimse ile sözlü iletişime geçmedi. Genç adamın neden konuşmadığı henüz bilinmiyor.

Ailesi Rudy'nin hala ölen kardeşinin kolyesini taktığını bildirdi.



NBC News'da yer alan habere göre Rudy, kaybolmadan önce erkek kardeşini bir trafik kazasında kaybetti. 'En yakın arkadaşı' olan erkek kardeşini kaybetmenin acısı ile depresyona giren genç adamın o süreçte ilaçlarını düzenli kullanmadığı için aklının karıştığı ve bu nedenle kaybolduğu düşünülüyor.

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Genç adamın 8 yıllık süreçte nerede olduğu, neler yaptığı ve neden yaralı bir halde bulunduğu merak konusu olurken aile mahremiyetlerine saygı duyulmasını istedi.