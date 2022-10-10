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Katliamdan tek kurtulan Emmy oldu

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#Tayland#Anaokulu#Katliam
Katliamdan tek kurtulan Emmy oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

Tayland’da 6 Ekim’de gerçekleşen ve 24’ü çocuk 37 kişinin ölümüne sebep olan anaokulu saldırısından hayatta kalan tek çocuk 3 yaşındaki Emmy oldu.

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Eski bir polis olan Panya Kamrab’ın anaokuluna silah ve bıçakla düzenlediği saldırının ardından Emmy, sınıf arkadaşlarının cansız bedenlerinin yanında kıvrılmış halde bulundu. Emmy’nin nasıl hayatta kaldığı net değilken, büyükbabası “Bir polis memuru etrafını görmemesi için yüzünü örterek onu dışarı çıkarmış. Neler olduğu hakkında en ufak bir fikri yoktu. Arkadaşlarının hâlâ uyuduğunu düşünüyordu” dedi. Okula çocukların uyku saatinde giren 34 yaşındaki Kamrab, 8 aylık hamile öğretmen de dahil okul çalışanlarının hepsini öldürdükten sonra 3 sınıfın tamamını dolaşarak çocukları uykularında katletmişti.

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#Tayland#Anaokulu#Katliam

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