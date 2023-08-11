'Katil dağ'da skandal: Üzerinden atlayıp ölüme terk ettiler! Tepki yağıyor: Batılı olsa kurtarılırdı...

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Dünyanın en yüksek dağı Everest olsa da, 8.611 metreye ulaşan yüksekliğiyle Pakistan-Çin sınırı üzerinde bulunan K2 Dağı daha tehlikeli bir dağ olarak kabul edilir, hatta bu yüzden 'Katil Dağ' olarak anılır.

HER 6 TIRMANIŞTAN BİRİ ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR

Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, 2021'deki son rakamlar dağa gerçekleştirilen neredeyse 6 tırmanıştan birinin trajik bir ölümle sonuçlandığını gösteriyor. Ancak bu durum heyecan arayışına giren Batılı zenginler için çok da caydırıcı görünmüyor.

Yol, rehber gibi masraflarla K2'ye tırmanmanın bedeli yaklaşık 9.500 sterline mal oluyor. Ultra zenginler için sıcak duş, Wifi gibi seçeneklerin sunulduğu daha pahalı turlar da var.

Zirveye tırmanış için geçtiğimiz sene rekor düzeyde başvuru yapıldı, dağdan çekilen görüntülerde hevesli dağcıların tehlikeli bir trafik oluşturduğu görülüyor.



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'Vahşi Dağ' olarak da bilinen K2, dünya rekoru kırmaya çalışan bir grup dağcının kendilerine yardım için gelen ve ölmekte olan birinin üzerinden atlayarak yollarına devam ettiği iddiası ile dünya gündemine oturdu.

Pakistan medyasının adını Muhammed Hassan olarak açıkladığı 3 çocuk babası adam dağın zirvesine 300 metre kala sakatlandı.

İddialara göre, Norveçli dağcı Kristin Harila ve ekibi rekor kırmaya o kadar odaklanmıştı ki çaresiz adama yardım etmek yerine onun üzerinden ve çevresinden dolanarak yollarına devam ettiler.



37 yaşındaki Norveçli ünlü dağcı ve ekibi zirveye çıktıktan sonra parti yapmakla suçlanırken, Harila ekibinin Muhammed Hassan'ın üzerinden atlayarak yollarına devam ettiği iddialarını yalanladı.

Ekibinin Hassan'ı kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığı konusunda ısrar eden dağcı, "Koşullar onu taşımak için çok tehlikeliydi." dedi.

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Ancak o gün aynı dağda bulunan Wilhelm Steindl ve Philip Flämig'in çektiği drone görüntüleri dağcıların adamın üzerinden atladığını net bir şekilde gösteriyor...

Görüntüleri paylaşan Wilhelm Steindl, Avusturya'nın Standard gazetesine yaptığı açıklamada, "Hassan ikinci sınıf insan muamelesi gördü. Batılı olsaydı hemen kurtarılırdı. Kimse kendini ondan sorumlu hissetmedi. Yaşananlar tam bir rezalet. Canlı bir insan, rekor kırmak için yerde bırakıldı.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki yorumlar ise çok daha sertti. Norveçli dağcının sosyal medya paylaşımlarının altına yorum yazan insanlar, 'Ayıp sana', 'İnsanlık nerede' 'Egoist' diyerek Harila'ya tepki gösterdi.



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Harila ise kendini savundu ve insanları 'nazik' olmaya çağırdı:

"Umarım bu trajediden bir şeyler öğrenebiliriz. Hassan, 8.000 metrelik bir zirveye çıkmak için uygun donanıma sahip değildi. "