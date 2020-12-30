Katar Emiri Al Sani koronavirüs aşısı yaptırdı

Katar Emiri, Instagram hesabından Kovid-19 aşısı olurken çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

Şeyh Temim, "Bugün Kovid-19 aşısını yaptırdım. Herkesin bu salgından korunmasını ve güvenliğini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Katar, 2021 boyunca uygulanacak Kovid-19 aşısına aralık ayında başlanılacağını duyurmuştu.

Katar Sağlık Bakanlığı, anlaşması yapılan iki aşıdan biri olan, Pfizer ve BioNTech'in iş birliğinde geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına ruhsat verdiğini açıklamıştı.