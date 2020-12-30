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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 18:17 | Son Güncelleme:

Katar Emiri Al Sani koronavirüs aşısı yaptırdı

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Katar Emiri Al Sani koronavirüs aşısı yaptırdı
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu açıkladı.

Katar Emiri, Instagram hesabından Kovid-19 aşısı olurken çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

Şeyh Temim, "Bugün Kovid-19 aşısını yaptırdım. Herkesin bu salgından korunmasını ve güvenliğini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Katar, 2021 boyunca uygulanacak Kovid-19 aşısına aralık ayında başlanılacağını duyurmuştu.

Katar Sağlık Bakanlığı, anlaşması yapılan iki aşıdan biri olan, Pfizer ve BioNTech'in iş birliğinde geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına ruhsat verdiğini açıklamıştı.

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