Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Yunanistanda bir kişi polisten kaçmak için levha kılığına girerek insanları eğlendirmek amaçlı bir video çekti.



Yunanistanda 23 Mart’ta başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, vatandaşlar özel izin belgesi ile çıkılabiliyor.





