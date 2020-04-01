DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 18:19,
Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Yunanistan’da ilginç bir olay yaşandı. Başkent Atina sokağında gece saatlerinde bir kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle polise yakalanmamak için levha kılığına girdi. O anlar ise amatör kameraya an be an kaydedildi.
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Yunanistanda bir kişi polisten kaçmak için levha kılığına girerek insanları eğlendirmek amaçlı bir video çekti.
Yunanistanda 23 Mart’ta başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, vatandaşlar özel izin belgesi ile çıkılabiliyor.
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