MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKarantinadan 'levha' kılığında kaçtı
GeriDünya Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 18:19,Son Güncelleme:/

Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Yunanistan’da ilginç bir olay yaşandı. Başkent Atina sokağında gece saatlerinde bir kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle polise yakalanmamak için levha kılığına girdi. O anlar ise amatör kameraya an be an kaydedildi.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Yunanistanda bir kişi polisten kaçmak için levha kılığına girerek insanları eğlendirmek amaçlı bir video çekti.

Yunanistanda 23 Mart’ta başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, vatandaşlar özel izin belgesi ile çıkılabiliyor.

Karantinadan levha kılığında kaçtı

Karantinadan levha kılığında kaçtı

Karantinadan levha kılığında kaçtı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle