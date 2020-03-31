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Dünya
DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:41,Son Güncelleme:/

Karantinadan kaçtılar, kumar masasında yakalandılar

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Karantinadan kaçtılar, kumar masasında yakalandılar
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Lübnan’da Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi. Karantinadan kaçan kişiler polis güçleri tarafından gözaltına alındı.

Lübnan’da bir apartmana geçtiğimiz gece baskın düzenleyen Lübnan İç Güvenlik Güçleri (IFS), Corona Virüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynamak için bir araya gelen kişileri gözaltına aldı.

Baskın sırasında çok sayıda alkol şişeleri, oyun kartları ele geçirildi. Baskın sırasında gözaltına alınan iki kişi mahkeme tarafından tutuklanırken, tutuklanan bir kişide Corona Virüs şüphesi olduğu öğrenildi. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Corona Virüs nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkede 446 kişide virüs tespit edilirken, 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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