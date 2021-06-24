Karadeniz’de tehlikeli restleşme

NATO ülkeleri, Ukrayna ile birlikte 28 Haziran tarihinde Karadeniz’de gelmiş geçmiş en büyük deniz tatbikatı “Sea Breeze”e (Deniz Meltemi) hazırlanırken, dün Kırım açıklarında 2’nci Dünya Savaşı’ndan beri yaşanmamış bir kriz patlak verdi. 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’ın açıklarını deniz sınırı sayan Rusya, bölgede bulunan İngiliz savaş gemisi ‘Defender’a uyarı ateşi açtı.



ÖĞLE SAATLERİNDE OLDU

Rusya Savunma Bakanlığı, olayla ilgili açıklamasında şöyle dedi: “İngiliz gemisi, saat 11.52 sularında Kırım Yarımadası’nda Fiolent Burnu açıklarında Rus karasularını ihlal ederek üç mil içeri girdi. Haberleşme kanalları kullanılarak gemi uyarıldı. İngiliz gemisinin uyarıları dikkate almaması üzerine iki dakika arayla 12.06 ile 12.08 saatlerinde bölgedeki sahil güvenlik teknemiz, savaş gemisi rotasına iki el uyarı atışı gerçekleştirdi. Geminin Rusya sularında yoluna devam etmesi üzerine saatler 12.19’u gösterirken Hava Kuvvetlerimize ait SU-24M bombardıman uçağı İngiliz savaş gemisi yakınına bomba atışı gerçekleştirdi. Bu ikinci önleme atışı üzerine saatler 12.23 gösterirken yabancı ülkeye ait savaş gemisi Rusya karasularını terk eden rotaya girdi.”

‘SİSTEMATİK PROVOKASYON’

Bu sırada Moskova’da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, “NATO ülkelerine ait savaş gemileri sistematik biçimde Karadeniz ile Baltık Denizi’nde benzer provokasyonlar yapıyor. Bunlar günün birinde hiç istenmeyen hadiselerin yaşanmasına yol açabilir” dedi. Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Biden yönetimine Sea Breeze tatbikatından vazgeçilmesini, aksi halde bölgede kazara istenmeyen olayların yaşanabileceği uyarısında bulundu. NATO tatbikatının başlamasıyla birlikte Rusya da aynı tarihlerde Kırım çevresindeki sularda Navtex (denizcilere duyuru) ilan ederek füze atışları yapacağını bildirdi.



İNGİLTERE YALANLADI

İngiltere, Rus uçağının İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddialarını reddetti. İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “HMS Defender’a uyarı ateşi yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor” ifadeleri kullanıldı.

SEA BREEZE TATBİKATI ÖNCESİ NATO’YA GÖZDAĞI

Kırım açıklarında dün meydana gelen tehlikeli hadisenin 28 Haziran’da 32 NATO üye ülkenin Ukrayna ile birlikte Karadeniz sularında başlatacağı büyük deniz tatbikatıyla bağlantılı olduğu askeri uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Bu yılki “Sea Breeze” tatbikatında Türkiye, bir savaş gemisinin yanı sıra Bayraktar-TB2 SİHA araçlarını da devreye sokacak. 11 Temmuz’a kadar devam edecek tatbikata NATO ülkelerine ait 32 savaş gemisi, 5 bin asker ve 40 savaş uçağı katılacak.

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