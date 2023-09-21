Karabağ'da son durum... Ermeni halkın temsilcileri Azerbaycan’da: Görüşmeler başladı! Erivan'da milletvekiline yumruk

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Azerbaycan, Karabağ için beklenen adımı attı ve Karabağ bölgesinde askeri operasyona başlattı.

24 saat içinde zafer elde eden Azerbaycan isteklerinin karşılanması üzerine operasyona son verdi ve diyalog süreci başladı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri, Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek üzere Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi.

Azerbaycanlı ve Ermeni temsilciler arasında ateşkes ve yeniden entegrasyon sürecinin ele alınacağı ilk görüşme az önce sona erdi.

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Azerbaycan tarafından görüşmeye Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Karabağ Özel Temsilci Yardımcısı Beşir Hacıyev ve özel temsilcilikten İlkin Sultanov katıldı.

Ermeni nüfusu ise görüşmede Sergey Martirosyan ve David Melkumyan tarafından temsil ediliyor. Toplantıda Rus barış gücünden de bir temsilci yer alıyor.

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Görüşmeler için Yevlah'ın seçilmesinin sembolik bir önemi var. 1988'de Azerbaycan'daki ilk Ermenistan ablukası burada başlamış ve işgale zemin hazırlanmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Karabağ’da başlatılan terörle mücadele operasyonunun Ermeni silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona erdiği belirtilmiş, Ermeni nüfus ve Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Karabağ'da yaşanan gelişmeleri telefonda değerlendirdi. Aliyev, Putin'e Rus barış güçlerinin ölümü nedeniyle taziyelerini iletti ve konuya ilişkin soruşturma yürütüleceğini söyledi

CANLI YAYINDA YUMRUK

Ermenistan'da ise gerginlik devam ediyor. Paşinyan'ın istifasını isteyen binlerce gösterici sokaklarda protestolarını sürdürüyor.

Protestolarda bir hükümet binası taşlanırken, polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme milletvekilleri Hovik Aghazaryan ve Hakob Aslanyan'la asker aileleri arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü.

Yerel basına yansıyan görüntülerde siyasetçilerden birine kameralar önünde yumruk atıldığı görüldü.

SON GERGİNLİK NASIL BAŞLADI?

Bölgeyi Ermenistan’a bağlayan ana yol olan Laçin Koridoru günümüzde Rus barış gücünün kontrolünde. Azerbaycan toprağından geçen bu koridor üzerinden Ermeniler gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerini gönderebiliyordu.

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Fakat Azerbaycan yetkilileri Ermenileri bu yolla Dağlık Karabağ’a silah göndermekle suçluyor. Bu yüzden, bölgeden Kızılhaç’ın ambulansları hariç hiçbir araç geçmesine izin vermiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni sakinler için geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik entegrasyon planı hazırladığını duyurmuştu.

Bunun yerine yardımların Azerbaycan’daki Agdam kentinden Hankendi’ye giden yoldan gönderilebileceğini söylüyor.

Ayrılıkçı yetkililer ise Laçin Koridoru’na alternatif bu yolu kullanmayı kabul etmeleri durumunda, Laçin Koridoru’nun bir daha açılmamasından endişe ediyor, bu yoldan yardım istemektense bölgedeki çiftçilerden depolarındaki mahsulleri paylaşmalarını talep ediyor.

Azerbaycan Agdam Yolu’nun kullanılmasından 24 saat sonra Laçin Koridoru’nu açacağını belirtirken, Ermeniler bu yeni yola bir meşruiyet kazandırmak istemiyor.