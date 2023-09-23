Karabağ'da Ermeni provokasyonları sürüyor: Belge, delil ve arşivleri yakıp imha ettiler...

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Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı anti terör operasyonu 24 saatte büyük bir zaferle sonuçlandı. Ermeni ayrılıkçılar silahlarını teslim ederek diyalog masasına oturmayı kabul ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev silah bırakan Ermeniler için af ön görüldüğünü duyurdu ve "Eski askerler ve savaşçılar için de af sağlanabileceğini belirten Hacıyev, “Şu anda bazı silahlı grupların ve subayların, şartlarımızı kabul etmeyeceklerine ve direnmeye devam edeceklerine dair açıklamalarını görüyoruz. Ayrıca bazı küçük grupların ormanda saklandığını da görüyoruz. Ancak bunun büyük bir sorun veya güvenlik sorunu olacağını düşünmüyoruz. Elbette bu bazı sorunlara ve zorluklara yol açacaktır ancak bu o kadar da büyük ölçekte olmayacaktır” ifadelerini kullandı." dedi.



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Azerbaycan'ın uzattığı pozitif adımlara rağmen Ermeni güçler, Karabağ'da provokasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde Ermeni güçlerin kasıtlı yangınlar çıkarttığı ve çeşitli idari binalardaki belge, delil ve arşivleri imha ettiği belirtildi.



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Azerbaycan’ın ilgili devlet kurumları tarafından bölgedeki mevcut durumun gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, “Azerbaycan’ın ilgili kurumları, Ermeni asıllı vatandaşlarımıza insani yardım sağlamakla birlikte gelen yardım çağrılarını göz ardı edilmemektedir. Karabağ ekonomik bölgesinde yerel terörle mücadele tedbirlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından tüm alanlar tam kontrol altına alındı. İçişleri ve Savunma Bakanlığı çalışanları bölgede hukukun üstünlüğünü sağlamak için kapsamlı önlemler almaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere dün gönderdiği yardım konvoyu, Hankendi’ye ulaştı. Her biri 20 ton gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 tır ve ekmek taşıyan 2 kamyondan oluşan insani yardım konvoyu, yükleri Karabağ'daki Ermenilere teslim etti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, araçların gece saatlerinde Ağdam’a döndüğü duyurdu.