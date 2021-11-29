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Karabağ savaşında Ermenistan'a Yunan hackerlar'dan yardım!

#Ermenistan#Karabağ Savaşı#Hacker
Karabağ savaşında Ermenistana Yunan hackerlardan yardım

Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda Yunan hacker'lardan yardım aldığı ortaya çıktı. Açıklama Azerbaycan İletişim ve Bilgi Güvenliği Özel Devlet Servisi'nden yapıldı

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İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan’ın Yunanistan asıllı hacker'lardan yardım aldığı ortaya çıktı.

Azerbaycan İletişim ve Bilgi Güvenliği Özel Devlet Servisi Başkanı Tural Memmedov, 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'ın başta Yunanistan olmak üzere birçok yabancı uyruklu bilgisayar korsanından destek aldığını açıkladı.

İkinci Karabağ Savaşı boyunca Azerbaycan devletinin bilgi kaynaklarına 2 bin 678 saldırı gerçekleştirildiğini belirten Tural Memmedov, ”44 günlük savaş sırasında düşman, Azerbaycan'ın devlet bilgi kaynaklarına gerçekleştirdiği saldırıların tamamı başarıyla önlenmiştir. Savaşın ilk günlerinden savaşın sonuna kadar süren DDoS saldırıları olmuştur. Ayrıca insanların kafasını karıştırmak amacıyla 'fishing' saldırıları da gerçekleştirildi. İnsanları kandırmak için sıklıkla yanlış bilgiler paylaşılıyordu” dedi.

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#Ermenistan#Karabağ Savaşı#Hacker

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