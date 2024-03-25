Kanserin çaresi uzayda mı

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) bilim insanları, kanseri yenmek için uzayda yapılan çalışmalarda çok hızlı ilerleme kaydedildiğini belirtti. Dünya yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre yüksekte yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonun’da (UUİ) yaptığı son görev sırasında kanser araştırmaları yürüten astronot doktor Frank Rubio, uzayın “araştırmalar için eşşiz bir yer olduğunu” söyledi. Rubio kanserli hücreler üzerindeki çalışmaların, uzay ortamında çok daha hızlı gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

ORTAM İŞE YARIYOR

Araştırmaların kanser ilaçlarının daha etkili olmasına yardımcı olabileceğini belirten NASA şefi Bil Nelson ise, “yerçekimssiz ortamın” faydalarına vurgu yaptı. Moleküler yapıların yerçekimi nedeniyle Dünya üzerinde olduğu gibi bir araya toplanmadığını söyleyen Nelson, “Uzayda asılı duruyorlar. Bu da yapılarının analiz edilmesini kolaylaştırıyor” dedi. Nelson, ilaçları üzerine yapışan araştırmalar sayesinde “uzun ve ağrılı kemoterapi tedavileri” yerine doktor muayenehanesinde enjeksiyon yoluyla uygulanabilecek bir kanser ilacının geliştirilmesinin mümkün olabileceğini de belirtti.