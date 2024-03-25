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Kanserin çaresi uzayda mı

Güncelleme Tarihi:

#NASA#Bilim İnsanları#Uluslararası Uzay İstasyonu
Kanserin çaresi uzayda mı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 07:00

NASA’dan bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ağırlıksız ortamında yapılan tıbbi deneyler sayesinde, kanserle mücadelede “çılgın ilerleme” yaşandığını açıkladı.

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) bilim insanları, kanseri yenmek için uzayda yapılan çalışmalarda çok hızlı ilerleme kaydedildiğini belirtti. Dünya yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre yüksekte yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonun’da (UUİ) yaptığı son görev sırasında kanser araştırmaları yürüten astronot doktor Frank Rubio, uzayın “araştırmalar için eşşiz bir yer olduğunu” söyledi. Rubio kanserli hücreler üzerindeki çalışmaların, uzay ortamında çok daha hızlı gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Kanserin çaresi uzayda mı

ORTAM İŞE YARIYOR

Araştırmaların kanser ilaçlarının daha etkili olmasına yardımcı olabileceğini belirten NASA şefi Bil Nelson ise, “yerçekimssiz ortamın” faydalarına vurgu yaptı. Moleküler yapıların yerçekimi nedeniyle Dünya üzerinde olduğu gibi bir araya toplanmadığını söyleyen Nelson, “Uzayda asılı duruyorlar. Bu da yapılarının analiz edilmesini kolaylaştırıyor” dedi. Nelson, ilaçları üzerine yapışan araştırmalar sayesinde “uzun ve ağrılı kemoterapi tedavileri” yerine doktor muayenehanesinde enjeksiyon yoluyla uygulanabilecek bir kanser ilacının geliştirilmesinin mümkün olabileceğini de belirtti.

 

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#NASA#Bilim İnsanları#Uluslararası Uzay İstasyonu

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