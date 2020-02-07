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Haber Giriş: 07.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kansere çocuk yaşta teşhis

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Kansere çocuk yaşta teşhis

Uzmanlar, 38 farklı kanser türündeki genetik değişimleri modelleyerek hastalığa yakalanmadan yıllar önce bile teşhis imkânı bulunmasını sağladı.

Saygın bilim dergisi Nature’da yayımlanan araştırmaya göre, kanseri çocukluk çağından tespit ederek gelecekteki muhtemel bir rahatsızlık için önlem almak mümkün. Yaklaşık 10 yıl süren araştırma, beyin ve yumurtalık kanseri gibi türlerin henüz hastalık semptomları ortaya çıkmadan teşhis edilmesinin artık mümkün olduğunu ortaya koydu.

30’DAN FAZLA KANSER

Toplamda 37 ülkeden 1300 araştırmanın dahil olduğu çalışmayı değerlendiren bilim insanları, kanser türündeki genetik değişimlerin zamanlamasının artık bilindiğini ifade etti. Araştırmacılar 38 kanser türündeki binlerce genetik kodu analiz ederek böyle bir sonuca ulaşmayı başardı.

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