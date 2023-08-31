×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Kanser tedavisini 7 dakikaya indiren ilaç

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri#Kanser Aşısı#İlaç
Kanser tedavisini 7 dakikaya indiren ilaç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 07:00

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), tedavi süresini yüzde 75’e kadar kısaltan ‘kanser aşısı’nı kullanıma sunduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

NHS tarafından yapılan açıklamada, enjeksiyon sayesinde bazı kanser hastalarının 30 ila 60 dakika arasındaki ilaç tedavisi sürelerinin yaklaşık 7 dakikaya ineceği belirtildi.

Kanser tedavisini 7 dakikaya indiren ilaç

Açıklamada “İmmünoterapi atezolizumab ile tedavi edilen yüzlerce hastaya deri altı enjeksiyonu yapılacak ve bu tedavinin kanser ekiplerine daha fazla zaman kazandıracak” ifadeleri kullanıldı. Tedavi şu anda akciğer, meme, karaciğer ve mesane dahil olmak üzere bir dizi kanser hastalarına transfüzyon yoluyla sunuluyor. NHS Ulusal Kanser Direktörü Profesör Peter Johnson ise yaptığı açıklamada “Bu tedavinin dünyada ilk kez uygulamaya konması, yüzlerce hastanın hastanede daha az zaman geçirebileceği ve kemoterapi ünitelerindeki değerli zamanlarını harcamayacakları anlamına gelecektir” dedi. İngiltere’deki hastalar, yeni ilaca erişen ilk hastalar olacak. MHRA’nın onaylamasının ardından NHS, her yıl yüzlerce hastaya yedi dakikalık enjeksiyonu uygulayan dünyadaki ilk sağlık sistemi olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri#Kanser Aşısı#İlaç

BAKMADAN GEÇME!