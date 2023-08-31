Kanser tedavisini 7 dakikaya indiren ilaç

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NHS tarafından yapılan açıklamada, enjeksiyon sayesinde bazı kanser hastalarının 30 ila 60 dakika arasındaki ilaç tedavisi sürelerinin yaklaşık 7 dakikaya ineceği belirtildi.

Açıklamada “İmmünoterapi atezolizumab ile tedavi edilen yüzlerce hastaya deri altı enjeksiyonu yapılacak ve bu tedavinin kanser ekiplerine daha fazla zaman kazandıracak” ifadeleri kullanıldı. Tedavi şu anda akciğer, meme, karaciğer ve mesane dahil olmak üzere bir dizi kanser hastalarına transfüzyon yoluyla sunuluyor. NHS Ulusal Kanser Direktörü Profesör Peter Johnson ise yaptığı açıklamada “Bu tedavinin dünyada ilk kez uygulamaya konması, yüzlerce hastanın hastanede daha az zaman geçirebileceği ve kemoterapi ünitelerindeki değerli zamanlarını harcamayacakları anlamına gelecektir” dedi. İngiltere’deki hastalar, yeni ilaca erişen ilk hastalar olacak. MHRA’nın onaylamasının ardından NHS, her yıl yüzlerce hastaya yedi dakikalık enjeksiyonu uygulayan dünyadaki ilk sağlık sistemi olacak.