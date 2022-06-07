Kanser tedavisinde oyun değiştirecek deney! Sonuç araştırmacıları bile şoke etti!

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New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin ilaç devi GlaxoSmithKline (GSK) sponsorluğunda yaptığı yakın tarihli bir deneyin sonuçları araştırmacıları bile şoke etti.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI: HASTALARIN HEPSİ İYİLEŞTİ

Yeni bir kolorektal kanser(kalın bağırsak ve rektum) ilacı denemelerine katılan 18 hastanın tamamının iyileştiği açıklandı. Doktorlar fizik muayene, endoskopi, PET veya MRI taramalarında hastalığa dair hiç bir belirti kalmadığını belirtti.

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Çalışma şimdilik 18 kişiden oluşan küçük bir grup üzerinde yapıldığı için daha büyük deneyler yapılması gerekiyor ancak haber yine de bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK

California Üniversitesi'nden kolorektal kanser uzmanı olan Dr. Alan P. Venook sonucun bir ilk olduğunu açıkladı ve "Her hastada tam bir remisyon duyulmamış şey” dedi.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde onkolog Dr Luis Diaz 'bunun kanser tarihinde ilk kez gerçekleştiğine' dikkat çekerek "Sonuç gerçekten heyecan verici. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım" dedi

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Aynı zamanda Beyaz Saray Kanser Danışma Kurulu'nun bir üyesi olan Diaz yaptıkları deneyin küçük olmasına rağmen oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi ve müjdeli haberi verdi: "Şimdi aynı yöntemin diğer kanserlerde etkili olup olmadığını araştırıyoruz"



Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden araştırmacılar

DOZ BAŞINA 11 BİN DOLARA MAL OLDU

'Dostarlimab' adı verilen yeni ilaç kanser hücrelerinin maskesini kaldırarak bağışıklık sisteminin onları tanımasını ve yok etmesini sağlıyor.



Tedavi, hücrelerin DNA'daki hasarı onarmasını önleyen bir gen mutasyonunu paylaşan tümörler için uygulandı. Bu mutasyonlar çalışmaya katılanlar da dahil tüm kanser hastalarının yaklaşık yüzde 4'ünde görülüyor.

İlacın verildiği 18 hasta kolorektal kanser için öncesinde kemoterapi ve ameliyat gibi tedaviler almamıştı. İlaç hastalara altı ay boyunca her üç haftada bir verildi ve doz başına yaklaşık 11 bin dolara mal oldu.



Hastaları 12 ay boyunca takip eden araştırmacılar sürecin sonunda yaptıkları taramalarda kansere dahil hiçbir belirti göremedi.

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HASTALAR YORUCU VE TEHLİKELİ BİR TEDAVİ SÜRECİNDEN KURTULMUŞ OLDU

Çalışmaya katılan hastaların yaklaşık yüzde 20'si ilacın yan etkileri ile karşı karşıya kaldı. Ancak söz konusu yan etkiler kolayca yönetildi.

Araştırmanın raporu New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Makalede "Çalışmaya katılan hastaların hiçbiri kemoterapi almamış, ameliyat olmamıştı. İlacın kullanımı ve takibi sırasında hiçbir hastada ilerleme ya da nüksetme görülmedi" ifadeleri yer aldı.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden çalışmaya katılan bir başka onkolog Dr Andrea Cercek deney sonucunda iyileşen hastaların "Aman Tanrım, radyasyon veya ameliyat ile kaybetmekten korktuğum tüm vücut fonksiyonlarımı koruyabiliyorum" diye sevinç gözyaşları döktüklerini anlattı.

Kolorektal kanser hastaları kemoterapi ve ameliyat gibi uygulanan tedavilerin yan etkisi olarak bağırsak, idrar ve cinsel işlev bozuklukları ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Yapılan deneyde hastaların tümü daha tehlikeli ve daha yorucu bir tedavi sürecinden kurtulmuş oldu.



BİR MUCİZE İLAN ETMEK İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN



Çalışma he ne kadar çığır açıcı olsa da doktorlar kanser için mucize bir ilaç bulunduğunu ilan etmek için henüz çok erken olduğunu biliyorlar.



Şimdi araştırmanın genişletilmesi ve daha geniş katılımlı deneylerin yapılması planlanıyor.



Deneye katılan ilk hasta Sascha Roth

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ÇALIŞMAYA KATILAN İLK HASTA: AİLEM BİLE İNANMADI

Çalışmaya katılan ilk hasta olan 38 yaşındaki Sascha Roth 2019 yılında teşhis almasından sonra komoterapiye başlayacaktı ancak bir arkadaşının ısrarı üzerine Memorial Sloan Kettering'e gitti ve Dr. Philip Paty ile görüştü.

Dr. Paty, genç kadına kanserinin kemoterapiye engel olacak bir mutasyon içerdiğini söyledi. Roth böylece deneye katılmayı kabul etti ancak sonucun başarılı olacağına inanmıyordu. Hatta deney sonrası radyasyon ve kemoterapi almak için New York'a taşınma planları yapmıştı.

İlaç tedavisinden sonra Roth tamamen iyileşti ve aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen hala vücudunda kanserden eser yok. Yaşadığı şaşkınlığı anlatan kadın, "Aileme söyledim onlar bile sonuca inanmadılar" sözleriyle anlattı.



KOLOREKTAL KANSER NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Kolorektral kanserler ABD'de her yıl yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne neden oluyor.

Kolon ve rektum kanseri tıp dilinde kolorektal kanserleri şeklinde tanımlanır. Çoğunlukla 40 yaşından sonra ortaya çıkar. Tüm kanserler arasında en sık görülen üçüncü kanser türüdür.



Çoğunlukla dışkıda kan, ishal ya da kabızlık, bağırsak hareketlerinde ani ve beklenmedik değişiklikler, açıklanamayan kilo kaybı, karın ağrısı, yorgunluk hissi, güçsüzlük, demir eksikliğine bağlı kansızlık, dışkıda incelme, kusma, sık sık gaz sancıları, kramp, karında dolgunluk hissi gibi belirtilerle kendini gösterir.



Tek başına bu belirtiler, kolorektal kanser tanısı konulması için yeterli değildir. Ancak, yine de belirtilerden bir ya da birkaçını taşıyan kişilerin geç kalmadan doktora başvurması erken tanı açısından büyük önem taşır.