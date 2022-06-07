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ABD'de Maymun çiçeği virüsü alarmı... CDC'den flaş açıklama geldi!

#Maymun Çiçeği#ABD#CDC
ABDde Maymun çiçeği virüsü alarmı... CDCden flaş açıklama geldi

2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya şimdi de Maymun çiçeği virüsü için alarma geçmiş durumda. DSÖ vakalar ile ilgili son durumu paylaşırken salgın konusunda ABD'nin en yetkili kurumu CDC'den flaş açıklama geldi.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye neden olan Koronavirüs yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken dünyayı tedirgin bir haberler geliyor.

Dünya Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kez daha tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda.

ABD'de de görülen virüs sonrası ülkenin salgın konusundaki en yetkili kurumu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) dikkat çeken bir adım geldi.

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CDC'DEN MASKE TAVSİYESİ

CDC Maymun çiçeği virüsü için yaptığı uyarıyı güncelledi ve uyarıyı 2'nci seviyeye yükseltme kararı aldı.

Seyahat eden kişilerin maske takıp takmaması konusu ülkede tartışma konusu olmuş durumdaydı.

CDC kararını maskeden yana kullandı. New York Post'ta yer alan habere göre, CDC seyahat edecek kişilere maske takma tavsiyesinde bulundu.

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ABDde Maymun çiçeği virüsü alarmı... CDCden flaş açıklama geldi

EN FAZLA VAKA AVRUPA'DA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünün yaklaşık 30 ülkede görüldüğünü aktararak, Avrupa'da 911'den fazla doğrulanmış veya şüpheli vaka ile virüsün çoğunlukla Avrupa ülkelerinde görülmekte olduğunu belirtti.

Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara sebep olduğu bilinen ve yakın temas yoluyla yayılan maymun çiçeği virüsünün şu ana kadar en fazla görüldüğü ülkeler arasında sırasıyla, İngiltere, İspanya, Portekiz, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD yer aldı.

Verilere göre, İngiltere başta olmak üzere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık genelinde şu ana kadar toplam 225 vakanın doğrulandığı belirtildi. İspanya'da ise toplamda 186, Portekiz'de 153, Kanada'da 80, Almanya'da 65, Fransa'da ise 51 vaka doğrulandı.

Ayrıca, Hollanda'da 40, ABD'de 25, İtalya'da 20, Belçika'da 17, İsviçre'de 8, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 8, İrlanda'da 6, Avustralya'da 6, Çek Cumhuriyeti'nde 6, Slovenya'da 6, İsveç'te 5, Danimarka'da 3, İsrail'de ise 2 vaka tespit edildi.

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Avusturya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Malta, Norveç, Cebelitarık, Fas, Arjantin ve Meksika ise şu ana kadar en az 1'er vaka doğrulandığını bildirdi.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz doktor Hilary Jones maymun çiçeği virüsünde en çok görülen 5 semptomu açıkladı. The Sun gazetesinde yer alan habere göre, dikkat edilmesi gereken 5 belirti şöyle;

  • Ateş
  • Baş ağrısı
  • Sırt ağrısı
  • Eklem ve kas ağrıları
  • Birkaç gün sonra başlayan deri döküntüleri

Maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. Ancak 100 vakadan biri ölümcül olabiliyor.

2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.

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#Maymun Çiçeği#ABD#CDC

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